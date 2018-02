Fnac et Darty ont passé une bonne année 2017

Le groupe Fnac — Darty affiche une croissance de 0,4 % pour l’année 2017 — 7,448 milliards € contre 7,418 en 2016. Le résultat opérationnel courant est en hausse, à 270 millions € tandis que la dette nette diminue de 121 millions €. En somme, résume le directeur général, Enrique Martinez, tout semble bien se profiler pour 2018.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0



« Nous confirmons notre objectif de 130 millions d’euros de synergies déployées fin 2018, et nos objectifs à moyen terme qui visent une croissance supérieure à nos marchés et une marge opérationnelle courante entre 4,5 % et 5 % », assure le DG dans un communiqué exposant les résultats 2017.

2017 a également vu la poursuite de l’intégration des deux structures, et le groupe se félicite du fait que les synergies portent leurs fruits. Avec 78 ouvertures de magasins l’an passé, soit 728 boutiques en tout, c’est à travers les franchises que passe le développement de Fnac-Darty. 58 boutiques franchisées, dont une première au Portugal, portent à 208 magasins le nombre actuel – 400 sont prévus à moyen terme.

De leur côté, les sites internet affichent 20 millions de visiteurs mensuels, pour 17 % du chiffre d’affaires du groupe.



Pour le 4e trimestre, brièvement détaillé, les ventes sont partout en progression, avec 0,3 % de croissance pour France et Suisse, 4,9 % pour la péninsule ibérique et le Benelux à 1,3 %.