Fnac et Darty s'implantent en Tunisie

D’ici la fin de l’année, Fnac Darty annonce l’ouverture de magasins en Tunisie. Deux établissements ouvriront leurs portes à Tunis, élargissant leur périmètre d’action.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0



ActuaLitté, CC BY SA 2.0

En installant deux enseignes en Tunisie, Fnac Darty poursuit son déploiement en Afrique. Le Groupe est également présent au Maroc, en Côte d’Ivoire, au Congo ou encore au Cameroun.L’objectif est d’ouvrir 5 magasins par enseigne à horizon 2023, soit, à terme, 10 magasins au total implantés en Tunisie. Avec cette double ouverture Fnac et Darty à Tunis, le groupe privilégie à nouveau le modèle de la franchise.Fnac Darty s’appuie sur l’expertise et la puissance d’un partenaire local Managetech, fruit d’une Joint-Venture entre les groupes INDIGO et UTIC. Ces deux magasins franchisés présenteront l’ensemble des produits et des services proposés par la Fnac et Darty.