“Focus bande dessinée” : valoriser la BD française à l'international

Chapeauté par l’Institut français, organisme chargé du réseau culturel français à l’étranger, le programme « Focus Bande dessinée » compte inviter une délégation de 18 professionnels internationaux de 17 pays différents. Étant donné le contexte sanitaire actuel, les participants seront invités à se rencontrer virtuellement.Le projet a pour but de promouvoir les acteurs français de la bande dessinée et de mettre en avant les nouvelles productions éditoriales, tendances artistiques et médiations culturelles et éducatives du milieu.En plus de mettre en avant la création et le savoir-faire français dans ce domaine, « Focus Bande dessinée » souhaite ouvrir de nouveaux marchés aux acteurs français et développer des collaborations à l’international.Parallèlement au « Focus », 30 membres du réseau de coopération culturelle basés dans 24 pays suivront une formation ayant pour thème l’accompagnement international de la production française de BD.