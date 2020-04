Foire de Londres : le remboursement “scandaleux” de Reed

ActuaLitté CC BY SA 2.0



Prévu du 10 au 12 mars — en somme « fini » depuis plus d’un mois, l’événement britannique a communiqué auprès des exposants quelques éléments sur leur remboursement. Ainsi, dans une grande largesse, Reed a proposé de restituer 60 % des sommes engagées, ou que 100 % des montants soient réalloués à la manifestation de 2021.La London Book Fair a ajouté que la date limite de réponse était fixée au 14 mai.Cette retenue de 40 % est injustifiable, voire « scandaleuse », assure Paul Feldstein, de l’agence du même nom. En l’état, les frais que Reed évoque se résument « au traitement de notre contrat et la réception de notre argent », s’agace l’agent littéraire. (via The Bookseller Signalons par ailleurs que les finances du groupe RELX, maison-mère de Reed Exhibitions, ne sont pour l'instant pas si pénalisées par le Covid-19 — du propre aveu de la société Les exposants de la LBF devraient jeter un œil sur la situation parisienne : le salon du livre de Paris a « fermé » ses portes officiellement le 23 mars, mais son annulation a été confirmée bien plus tôt que pour la London Book Fair.Or, en l’état, aucune information n’est parvenue aux exposants — pas plus qu’aux auteurs, qui attendent leur rémunération en vertu des préconisations du CNL et de La Sofia À cette heure, ni Reed Expo France ni le Syndicat national de l’édition n’ont apporté de réponses à nos questions. Pour mémoire, en revanche, Reed avait proposé une remise de 50 % aux exposants, à venir sur l’édition suivante, lorsque Paris Photo avait été annulé en 2015.En somme, les exposants de la LBF ne sont pas si mal lotis — ou bien sont-ce les exposants de Livre Paris qui sont fort mal traités ?