Fondation Lagardère : 13 jeunes créateurs récompensés

Attribuées depuis 1990, ces bourses offrent à des jeunes créateurs de moins de 30 ans (moins de 35 ans pour les bourses Libraire, Photographe et Scénariste TV) à la fois un soutien financer et le temps nécessaire pour mener à bien leur projet, mais permettent aussi de nouer des liens avec les personnalités du monde des médias et de la culture qui composent les jurys.Par leur montant (de 10 000 € à 50 000 €) et la diversité des disciplines concernées, ces bourses font de la Fondation Jean-Luc Lagardère l’un des premiers mécènes de la jeune création francophone.Bourse Auteur de documentaire (25 000 €)Dhia Jerbi, 28 ansProjet : réaliser en Tunisie Des espoirs, un récit-documentaire pour comprendre l’origine de son bégaiement.Bourse Auteur de film d’animation (30 000 €)Mathilde Bédouet, 30 ansProjet : réaliser Été 1996, un court métrage d’animation en 2D rotoscopie et crayons de couleur.Bourse Créateur numérique (25 000 €)Léa Ducré, 29 ansProjet : développer l’application Eliza, une œuvre narrative pensée pour les assistants personnels (enceintes connectées, Smartphones).Bourse Écrivain (25 000 €)Marin Fouqué, 28 ansProjet : se dégager du temps – et l’esprit – pour écrire G.A.V., son second roman : un huis clos dans un commissariat de police.Bourse Journaliste de presse écrite (10 000 €)Licia Meysenq, 26 ansProjet : enquêter sur les dessous de l’ouverture au tourisme de la Corée du Nord.Bourse Libraire (30 000 €)Anaïs Combeau, 25 ans, et Manon Picot, 31 ansProjet : diversifier l’offre de leur librairie Lilosimages, à Angoulême (Charente) et en faire un acteur culturel de la ville.Bourse Musicien – Jazz et musique classique (12 500 €)Louise Jallu, 25 ansProjet : monter un spectacle et produire un album autour d’Astor Piazzolla dont on célébrera le centenaire de la naissance en 2021.Bourse Musicien – Musiques actuelles (12 500 €)Gabriel Renault, 27 ans, et Antoine Talon, 24 ans, pour ATOEMProjet : concevoir leurs propres instruments et enregistrer leur premier album.Bourse Photographe (15 000 €)Pierre Vanneste, 31 ansProjet : « PO4, de la fertilisation à l’épuisement des sols », un reportage sur l’extraction et l’utilisation du phosphate.Bourse Producteur cinéma (50 000 €)Margaux Juvénal, 30 ansProjet : créer sa maison de production pour produire Chevalier noir, le premier long métrage du cinéaste italo- iranien Emad Aleebrahim Dehkordi.Bourse Scénariste TV (20 000 €)Sabine Dabadie, 34 ansProjet : écrire L’Orphelinat, une minisérie de fiction thriller (6 épisodes de 52 min).