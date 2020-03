Fonds d’urgence : l'État abandonne-il les auteurs ?

RyanMcGuire CC 0

Heu, @franckriester, comment se fait-il que des subventions soient versées, au nom de *tous* les artistes-auteurs, à des organismes comme la SGDL et la MEL pour compensation des interventions annulées, alors qu'ÉNORMÉMENT d'artistes ne passent ni par l'un ni par l'autre ? pic.twitter.com/Zege46oKPh — Neil Jomunsi (@neiljomunsi) March 21, 2020

Passe d'armes sur les réseaux

Je maintiens : la SGDL représente TOUS les auteurs et le dispositif mentionné s’adresse à TOUS les auteurs. @sgdl — Marie sellier (@Mariesellier17) March 19, 2020

La SGDL représente SES ADHÉRENTS, comme n'importe quelle association ou n'importe quel syndicat. Et le dispositif est un bidouillage absurde qui n'a pas lieu d'être : si l'Etat peut nous prélever (via l'Urssaf) il peut aussi partager les aides de la même manière. — Adrien Tomas (@AdrienTomas) March 19, 2020

Cher @MinistereCC , je vous en conjure, traitez la situation d’urgence des auteurs et autrices avec davantage de hauteur et d'expertise. Sans pression. Sinon toutes les aides que vous débloquerez pour eux ne seront qu'inégalement réparties. — Florence Hinckel (@florencehinckel) March 19, 2020

Il ne faut pas être adhérent pour bénéficier du dispositif. combien de fois faudra-t-il répéter ? #@SGDLAuteurs — Marie sellier (@Mariesellier17) March 19, 2020

En espérant que ces aides arrivent en direct vers les artistes-auteurices, sans transiter par des OGCs diverses et variées... — Coliandre le Confiné (@Coliandre) March 27, 2020

Et la SGDL (ou tout autre organisme qui ne représente que lui-même) n’a pas vocation à gérer un fonds d’urgence : c’est le job de l’état. — Neil Jomunsi (@neiljomunsi) March 28, 2020

Plein d'infos contradictoires de la SGDL et de la MEL... Par pitié, on veut un opérateur d'Etat pour gérer ce qui nous concerne. Assez des opérateurs qui absorbent l'argent qui nous revient en direct ! Gérer cet argent est le rôle du @LeCNL ! — Audrey Alwett (@AudreyAlwett) March 27, 2020

Débloquer des fonds, oui...

Pourquoi cela pose problème ? Eh bien, qu'en soi il y ait des initiatives complémentaires de structures disposant déjà de moyens ou de dispositifs sociaux, c'est super. Mais cela ne peut pas se substituer à un véritable plan d'urgence artistes-auteurs géré par l'ETAT. — Samantha Bailly (@Samanthabailly) March 22, 2020





stevepb CC 0





Monsieur le Ministre @franckriester, vous avez délégué à la @SACDParis la compensation des droits d'auteurs pour les spectacles annulés, or cet OGC se permet de ne prendre en compte que les pertes liées aux oeuvres dont il avait la gestion dans ses calculs 1/ — Nicolas Ancion (@nicolasancion) March 27, 2020

[ARRÊT MALADIE POUR GARDE D'ENFANTS] Face aux difficultés de nombre d'auteurs et autrices pour l'accès à leurs droits sociaux, nous avons saisi la médiatrice de la Direction de la sécurité sociale. Ci-dessous le mail adressé : nous avons besoin d'informations claires. pic.twitter.com/0bQRJJBfCF — Ligue des auteurs professionnels (@LigueAuteursPro) March 25, 2020

SOUTIEN AUX ARTISTES AUTEURS : certains auteurs risquent de ne pas être éligibles au Fonds de solidarité. Notre #Petition est à jour pour demander au gouvernement de ne pas les laisser sur le carreau : signez et partagez ! @LigueAuteursPro https://t.co/3e3ewqtJNK — indépendants.co (@independants_co) March 27, 2020

Sinistre conseil des ministres

Nos questions au @MinistereCC : les artistes-auteurs sont dans le flou, nous avons besoin d’informations claires et pointues sur un véritable plan d’urgence à l’adresse des créateurs et créatrices de notre pays, qui n’ont aucun filet de sécurité à l’heure actuelle. pic.twitter.com/p30f2JKrsW — Ligue des auteurs professionnels (@LigueAuteursPro) March 27, 2020

INFO PRO : L’ORDONNANCE SUR LE FONDS DE SOLIDARITÉ

« Il est institué pour une durée de trois mois un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économiquehttps://t.co/tegkOkXdub — CAAP (@CaapAuteurs) March 27, 2020

Grande inquiétude, donc, en partie face aux informations contradictoires qui circulent. C’est un communiqué de la Maison des Écrivains et de la littérature qui a mis le feu aux poudres : un mail annonçant que le Ministère de la Culture allait confier un fonds d’urgence auteurs à la Société des Gens de Lettres. La MEL prendrait une partie pour payer une part les interventions annulées, transitant par sa structure.« Nos discussions avec la SGDL nous ont permis d’envisager la solution suivante : c’est la SGDL dont le fonds de secours aux auteurs va être abondé par le ministère de la Culture, qui prendra en charge l’autre moitié du versement et se substituera donc aux établissements scolaires. Le versement de l’intégralité de la somme prévue pourra ainsi être effectué sans retard. »Annonce rapidement démentie par un rectificatif de la MEL admettant être allée trop vite en besogne. « Nous tenons à préciser que cette option constitue à ce stade une proposition faite au Ministère de la Culture et au CNL, qui réfléchissent actuellement avec les organisations représentatives des auteurs, à la manière la plus simple d'assurer le versement rapide aux auteurs des rémunérations que la crise sanitaire en cours conduirait à différer ou annuler, notamment au titre de leurs interventions (en milieux scolaire, universitaire, en résidences, dans les salons et festivals littéraires...). » Ah oui, tout de même...Discussions de couloirs ébruitées alors qu’elles n’auraient pas dû l’être ? Pourtant, l’ancienne présidente de la Société des Gens de Lettres, Marie Sellier, soutenait sur les réseaux sociaux cette hypothèse du fonds d’urgence auteurs géré par la SGDL. Colère d’auteurs en face demandant que l’Etat fasse son travail.De l’autre côté, les syndicats d’artistes-auteurs ont une autre position. La Ligue des auteurs professionnels, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, la Guilde des scénaristes, le CAAP et bien d’autres demandent la mise en place d’un fonds d’urgence artistes-auteurs depuis le début de la crise. Une enveloppe budgétaire dédiée à venir en aide socialement à tous les créateurs, mais selon un unique opérateur d’Etat et des critères transparents. En résumé : verser des indemnités massivement en identifiant tout le monde « sans rupture d’égalité ».Car depuis depuis le début de la crise, l’effet d’aubaine semble être grand : des opérateurs privés multiplient leurs propres fonds d’urgence, en demandant à l’Etat de venir l’abonder.On l’a notamment vu avec certains organismes de gestion collective, dont la SACD : « Dans l’attente de ce plan spécifique pour les auteurs et pour parer aux situations les plus urgentes d’auteurs qui nous contactent, la SACD met en place un fonds de solidarité d’urgence, une solidarité entre auteurs pour remédier aux situations des plus démunis. Les modalités et critères d’accès à ce fonds seront précisés dans les prochains jours. Sans un soutien de l’État, ce fonds se révèlera plus qu’insuffisant. »Au fil des jours, les artistes-auteurs ont découvert comme tous les Français les dispositifs accessibles à tous les travailleurs. Encore une fois, devinez qui a été oublié... Cacophonie générale pour comprendre à quels dispositifs les auteurs ont accès. Les premières démarches sont confrontées à des réponses contradictoires.Une dizaine de syndicats sont de nouveau montés au créneau pour demander que les artistes-auteurs soient intégrés dans le dispositif de fonds de solidarité de l’État. Un nouveau syndicat d’indépendants, Independants.co, est venu à leur rescousse. Car d’autres professions demandent l’assouplissement des critères du dispositif pour qu’aucun travailleur ne soit oublié :Résultat, les annonces de la rue de Valois sont tombées. Pas de fonds d’urgence artistes-auteurs. D’ailleurs, aucune mention des organisations professionnelles dans le communiqué. L’urgence du Conseil des ministres semblait être autre : une ordonnance pour permettre aux organismes de gestion collective de verser des aides , qui correspond à une demande formulée par la SACD dans son communiqué. Pour que les OGC puissent verser de l’argent de la société à leurs adhérents ? Séduisant en apparence.Mais cela signifie donc que les auteurs auront accès à une multiplicité de dispositifs selon leurs secteurs ou leur adhésion à tel ou tel organisme de gestions collectives — 22 en France. C’est loin de la demande des syndicats qui formulaient un dispositif d’État selon les mêmes critères, accessibles à tous et sans rupture d’égalité. Rappelons que ces sociétés sont en concurrence entre elles pour récupérer des adhérents. L’enjeu d’être attractif est une stratégie importante.Au final, une seule bonne nouvelle pour les artistes-auteurs : le ministre de la Culture mentionne directement l’accès des artistes-auteurs au fonds de solidarité national . Les oubliés des dispositifs transversaux ont réussi à monter de justesse dans le train. Demeure un gros problème : en l’état, les critères ne permettent pas d’en bénéficier, comme l’explique le CAAP. Certains auteurs ont un numéro de SIRET, d’autres pas. Le chiffre d’affaires mensuel n’est pas représentatif pour un artiste-auteur.En résumé, entre les mots et la réalité, il peut y avoir un gouffre. Est-ce que cela restera un effet d’annonce ou y aura-t-il les aménagements spécifiques demandés par les syndicats ? Les auteurs ne se réjouissent pas encore. D’un côté, une ordonnance en conseil des ministres pour des sociétés privées, de l’autre, une ligne dans un communiqué sans rien de concret. De quoi être prudent.Reste pour les auteurs du livre que le Centre National du livre doit décider prochainement de comment allouer son enveloppe de 5 millions à l’ensemble de la filière. Qu’est-ce que pourront y toucher les auteurs ? À travers l’Etat ou le CNL envisage-t-il réellement de déléguer à un opérateur privé ? Une certitude : la gestion de la crise pour les artistes-auteurs montre que l’absence de statut et la représentativité sont loin d’être résolues...