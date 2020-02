Font : Luciole, une typographie pour personnes malvoyantes

Destinée à pallier les difficultés à la lecture rencontrées par les malvoyants, la police inclusive baptisée « Luciole » a été imaginée autour d’une dizaine de critères répondants aux besoins spécifiques des personnes souffrant de déficience visuelle.

Soulager les lecteurs malvoyants



Deux ans de collaboration entre le Centre Technique Régional pour la Déficience Visuelle (CTRDV) et le studio typograhie.fr auront été nécessaires pour concevoir Luciole, une police de caractère spécifiquement pensée en fonction des besoins de personnes malvoyantes. Le projet a également été dopé par une bourse de la Fondation suisse Ceres et par l’appui du laboratoire DIPHE de l’université Lumière Lyon 2.



La police, présentée lors de la deuxième édition des Rencontres nationales du livre numérique accessible dont nous vous parlions ici, a bénéficié de l’expertise d’un éventail de professionnels : une ophtalmologue, Florence de Saint-Étienne ; une orthoptiste, Anne-Céline Blanc ; une psychologue, Véronique Morra ; un dessinateur de caractère, Laurent Bourcellier ; un transcripteur, Jonathan Fabreguettes ; deux chercheurs, Dr Anna-Rita Galiano et Dr Nicolas Baltenneck ; et trois étudiantes, Gaétane Hurstel, Camille Benas et Gaëlle Bonnesseur.



Pour un confort de lecture optimal



Le fruit de cette collaboration plurielle a permis la définition d’une dizaine de critères graphiques essentiels au projet : structure des lettres, encombrement des mots, espacement, empattements, chasses de caractères, boucles, déliés, etc. Un soin particulier a également été porté au dessin des chiffres, des signes mathématiques et de la ponctuation.







Au total, Luciole contient plus de 700 signes dans chacune de ses variantes (regular, bold, italic, bold italic), offre la possibilité d’écrire dans la quasi-totalité des langues européennes et comporte de très nombreux symboles grecs et mathématiques pour la notation des sciences jusqu’au niveau baccalauréat.

Comment profiter de Luciole ?



Il est possible de tester Luciole via ce lien. Convaincus ? La police est disponible gratuitement pour le téléchargement, l’utilisation, la modification et la diffusion, y compris pour des usages commerciaux. Il vous suffit de la télécharger ici et de placer le fichier dans le dossier « Fonts » ou « Polices » de votre ordinateur.



Pour les éditeurs soucieux d’inclusion, Luciole est à ajouter à votre liste de polices pour la création de vos ebooks. Au même titre, nous rappelons également l’existence d’OpenDyslexic, une police de caractères libre de droits spécialement conçue pour les personnes dyslexiques.



— Victoire Dunker