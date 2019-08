Forever Woodstock : Revivez le mythique festival en bande dessinée

Printemps 1969. Quatre entrepreneurs Newyorkais louent à Max Yasgur, fermier de la vallée de l’Hudson, un peu plus de 320 hectares pour organiser, du 15 au 17 août, un festival de musique. Ils attendent alors près de 50.000 spectateurs. Août 1969. Prolongé du 15 au 18 août, ce sont près d’un demi-million de festivaliers qui font le déplacement pour assister aux concerts de Jimi Hendrix, Janis Joplin, les Who, mais aussi Santana, Joe Cocker... Au total une trentaine de solistes et groupes sont présents !



50.000 personnes max selon les organisateurs : un demi-million, selon l'Histoire

[à paraître le 21/08] Nicolas Finet et Christopher — Forever Wooostock — Robinson — 978-2017076407 — 17,95€

Dans ce roman graphique en couleurs, qui s’articule comme un documentaire BD, Nicolas Finet et Christopher reviennent, 50 ans après, sur les moments forts de ce festival qui a changé l’histoire de la musique. Pour donner à l’album toute sa dimension journalistique, les auteurs ont choisi d’évoquer le festival de Woodstock à travers une succession de moments-clés, chapitrés chronologiquement.« Avec Christopher, nous avons choisi 12 moments musicaux forts de Woodstock, illustrant autant de grandes thématiques de l’époque », explique Nicolas Finet. « Un découpage qui m’a tout de suite séduit qui permet de mettre en lumière le caractère contemporain de Woodstock et des revendications de l’époque », poursuit Christopher.De la rencontre entre les organisateurs et le fermier Max Yasgur, au lendemain boueux, en passant par la conception de l’affiche publicitaire devenue célèbre, Forever Woodstock dépeint le festival dans tous ses détails. Ce docu-fiction plonge le lecteur dans l’ambiance et l’univers de ce mythique festival.Voici le résumé :Nicolas Finet est tour à tour auteur, éditeur, documentariste, consultant, journaliste, conférencier, commissaire d’expositions et scénariste. On lui doit notamment les scénarios d’album BD (Mémoire Vierge, Le Livre d’Adèle), mais aussi l’écriture de documentaires et la participation à des ouvrages collectifs (Les 1001 BD qu’il faut avoir lues dans sa vie).Christopher se lance dans la BD, comme dessinateur, scénariste et aussi éditeur. Il crée en 1994 La Comédie Illustrée, une maison d’édition au sein de laquelle il publie prozines et albums. Il est également l'auteur Les filles (Ed. Le Lombard puis Kennes), Les colocataires (Ed. Dupuis). Il révèle sa passion pour la musique avec la série Love Song (Ed. Le Lombard).