Frais de représentation : 150 000 euros par an pour le ministre de la Culture

Photographie : Franck Riester (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

François Jolivet, député de l'Indre sous l'étiquette La République en Marche, et membre de la Commmission des Finances, avait posé une question écrite au ministère de la Culture, dans un bel effort de transparence : il s'interrogeait en effet sur les dépenses de Franck Riester, notamment ses « frais de restauration, cocktails, frais de réceptions, conférences de presse, accueils d'évènements, dépenses liées aux déplacements, achat de matériels, fleurs, abonnements aux médias, présents ».En somme, une transparence salutaire, au sein d'une démocratie, pour révéler l'usage de l'argent public par un ministre en exercice. Le ministère de la Culture, qui reste assez avare en détails, a toutefois fourni une réponse au député.On apprend ainsi qu'« une dotation de frais de représentation est allouée à chaque membre du Gouvernement par le cabinet du Premier ministre. Son montant est, en année pleine, de 100.000 euros pour un secrétaire d'État, 120.000 euros pour un ministre placé auprès d'un ministre et 150.000 euros pour un ministre. » Mais, explique le ministère, « il n'existe pas de document établissant les détails d'utilisation de la dotation de frais de représentation ».Autrement dit, impossible de connaitre les éventuels bénéficiaires des largesses du ministre. Cependant, assure encore le ministère de la Culture, « [l]a dotation est prise en charge sous la responsabilité de chaque ministre dans le cadre de la règlementation budgétaire et comptable de l'État et fait l'objet d'une attention particulière des services ordonnateurs dans les différents ministères, comme du contrôleur budgétaire et comptable ministériel ».La réponse complète se trouve à cette adresse Notons que le député ne s’est pas intéressé à la seule rue de Valois, mais à plusieurs autres membres du gouvernement – jusqu’à Édouard Philippe, le Premier ministre. La question fut systématiquement identique, mais tous ne furent pas empressés à apporter les éclaircissements demandés.