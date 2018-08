France 3 consacre une soirée spéciale à l'illettrisme

La 5e édition des Journées nationales d’action contre l’illettrisme est programmée pour la période du 8 au 15 septembre 2018, et la France 3 s'implique aux côtés de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) avec une soirée spéciale, le mardi 18 septembre 2018. Après la fiction sociétale Illettré, la chaîne propose un documentaire, 21 jours au cœur de l'illettrisme.

Extrait de la fiction Illettré

7 % de la population adulte âgée de 18 à 65 ans ayant été scolarisée en France est en situation d’illettrisme. Deux millions et demi de personnes quittent aujourd’hui le système scolaire sans savoir lire ni écrire, six millions évoluant avec un lexique de 500 mots (un adulte moyen s’exprime avec une moyenne de 5 000 mots). Faire face aux situations de la vie quotidienne, sans avoir recours à l’écrit, exige beaucoup de courage et de volonté, et la mise en place d’habiles stratégies de contournement.

C’est tout l’enjeu d’Illettré, récit d'initiation réaliste et bouleversant, chronique d’un apprentissage aux mots et à l’amour, sur un sujet résolument fort, très actuel, peu traité en fiction. France 3 accompagne cette fiction avec une soirée continue, afin de sensibiliser le grand public à l’importance de la maîtrise de la lecture, de l’écriture, du calcul, des compétences de base, pour être autonomes dans les situations simples de la vie courante.

Produit par Sophie Révil et Denis Carot, Illettré est une adaptation du roman de Cécile Ladjali publié aux éditions Actes Sud, écrite par Murielle Magellan. Le film est réalisé par Jean-Pierre Améris et rassemble Kévin Azaïs (Léo Cramps), Sabrina Ouazani (Nora Daoud), Annie Cordy (Adélaïde Perez), Siham Laroussi (Violette), Xavier Mathieu (chef d’atelier), Violaine Fumeau (Susan Mars), Akila Dehamnia (Akila) et Françoise Loreau (Françoise).

Dans 21 jours au cœur de l'illettrisme, la journaliste Alexandra Alévêque passe de l'autre côté de la caméra, pour expérimenter pendant 21 jours le quotidien d'adultes illettrés. Pendant 21 jours, Alexandra Alévêque a été bénévole au sein de l'association « Mots et Merveilles », à Aulnoye-Aymeries, dans le nord de la France.

Durant son séjour, elle a rencontré des hommes et des femmes qui, pour diverses raisons, ont grandi sans avoir les connaissances de base en français et en mathématiques. Elle a animé des ateliers avec eux, fait des dictées, du calcul et surtout écouté leur ressenti sur ce quotidien traumatisant, quand on n'est pas un adulte « comme les autres ».

Une série documentaire incarnée par Alexandra Alévêque et coréalisée avec Philippe Lagnier, produite par Guilaine Loquet, une production Capa Presse avec la participation de France Télévisions.



Mardi 18 Septembre à partir de 21h00

France 3

Illettré

21 jours au coeur de l'illettrisme