France 3 diffuse la saison 2 inédite de Maigret, avec Rowan Atkinson

En 2015, Ealing Studios et Maigret Productions Ltd annonçaient une nouvelle série adaptée des enquêtes du Commissaire Maigret, créé par Georges Simenon. Avec, dans le rôle de l'homme à la pipe et au chapeau... Rowan Atkinson. Un choix audacieux qui a payé, puisque les audiences de la série ont été à la hauteur. France 3, qui avait diffusé les deux premiers épisodes de la série, a logiquement signé pour les suivants. Le rendez-vous est pris, à partir du 7 janvier prochain.

La nuit du carrefour

L'enquête sur le meurtre d'un diamantaire d'Anvers oriente la police vers un certain Carl Anderson, citoyen danois, résidant dans la proche banlieue de Paris. Mais, malgré des preuves sérieuses, Maigret le relâche, au grand dépit de son vieil ami et collègue, l’inspecteur Grandjean. Alors pourquoi le corps du marchand de diamants a-t-il été retrouvé dans sa voiture ? Pourquoi, aux dires des voisins, Carl Andersen tient-il sa soeur enfermée dans sa chambre? Et pourquoi dans le voisinage, tous semblent avoir quelque chose à cacher ?

Maigret au Picratt's

Une strip-teaseuse, se prénommant Arlette, ivre, vient rapporter à Maigret qu'elle a entendu deux clients du cabaret où elle se produit, projeter le meurtre d’une comtesse. Maigret lui laisse sa carte, et la laisse partir. Mais quelques heures plus tard, elle est retrouvée morte dans sa chambre, étranglée. Le lendemain, les enquêteurs découvrent une comtesse, toxicomane, étranglée de la même façon. Maigret se jure de découvrir le lien entre les victimes, et de livrer le tueur à la justice.

Cette saison 2 de Maigret est, comme la première, constituée de deux épisodes de 90 minutes chacun. L'adaptation des romans de Georges Simenon est signée par Stewart Harcourt et Guy Andrews, tandis que l'on retrouve à la réalisation Thaddeus O'Sullivan et Sarah Harding.Les synopsis des épisodes sont les suivants :Avec : Tom Wlaschiha (Carl Anderson), Mia Jexen (Else Anderson), Mark Heap (Dr Moers), Aidan McArdle (juge Comeliau), Kevin R. McNally (inspecteur Grandjean), Dorothy Atkinson (Claire Grandjean), Catherine Kanter (Sarah Goldberg), Robin Weaver (madame Michonnet)Avec : Nicola Sloane (la comtesse), Hugh Simon (Dr Paul), Mark Heap (Dr Moers), Adrian Scarborough (Dr Bloch), Olivia Vinall (Arlette), Lorraine Ashbourne (Rosa Alfonsi), Douglas Hodge (Fred Alfonsi), Colin Mace (inspecteur Lognon), Jane Wood (madame Aubin).