France : confinement jusqu'au 11 mai, les librairies resteraient fermées

« Il nous reviendra dans les prochaines semaines de rebâtir l’après », assure Emmanuel Macron. Agriculture, industrie, autonomie stratégique pour l’Europe, autant de sujets qui nécessiteront des aménagements. « Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune », rappelle-t-il, en souvenir de la Constitution française.



« Le moment que nous vivons est un ébranlement, intime et collectif. Sachons le vivre comme tel. […] Sachons nous réinventer. Moi le premier. Il y a dans cette crise une chance. […] Éprouver notre humanité, bâtir un autre projet, dans la concorde. »

S’il s’agit de continuer à appliquer les règles édictées par le gouvernement, le président a souligné l’importance des gestes barrières. Et dans un rapide inventaire des métiers qui travaillent encore aujourd’hui à la survie du pays, il a tenu à saluer leur action, essentielle aujourd’hui.Pourtant, le manque de masques n’a reçu que des justificatifs bien maigres, de même que pour le gel hydroalcoolique et d’autres éléments fondamentaux. Les excuses arrachées ne réjouiront ni ne satisferont personne…Côté entreprise, ce sont 8 millions de salariés qui sont actuellement en chômage partiel. Et plusieurs mesures viendront consolider les entreprises — la simplification des aides, ou encore la question des charges. Ce 15 avril, un conseil des ministres viendra définir les contours de ces nouvelles approches.Des aides exceptionnelles, également à caractériser, seront prévues pour les secteurs les plus durement frappés — tourisme, hôtellerie, culture et événementiel Cependant, si le 11 mai verra la réouverture des crèches, écoles, collèges et lycées, les lieux rassemblant du public resteront fermés. Il s’agit des restaurants, cafés, musées — et très probablement des librairies, concernées dès le premier jour du confinement à l’instar d’autres établissements.Des règles pour protéger les salariés au travail seront encore à définir pour rendre le retour à l’activité plus sécurisé.