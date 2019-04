France Culture sort son Épingle du jeu avec une nouvelle émission

L’Épingle du jeu est une nouvelle émission de jeux littéraires et d’humour en public, produite par Odile Conseil. Les premiers enregistrements auront lieu les 11 et 12 mai à 20h lors du Festival Imagine au Centre Pompidou. Les émissions futures seront diffusées dès le 6 juillet 2019 sur l’antenne de France Culture.

Au programme de L’Épingle du jeu : un thème, un grand invité, une kyrielle de nouveaux camarades et la bande des « épinglés », rassemblés autour d’Odile Conseil. Cette journaliste amoureuse des mots, invitera ses convives à jouer avec la grammaire, le vocabulaire, les références littéraires – et même le langage des réseaux sociaux – sur un air de fantaisie. Légèreté, liberté, sourire en coin, L’Épingle du jeu, c’est la nouvelle émission littéraire pleine de bonne humeur de France Culture.Odile Conseil n’est pas une nouvelle venue sur le terrain du jeu littéraire à la radio : elle était l’une des complices des Papous dans la tête pendant une douzaine d'années. Avec plusieurs de ses camarades, elle prend contact avec la direction de France Culture lorsqu’elle apprend la décision de la productrice d’arrêter l’émission et engage un travail collectif sur un nouveau rendez-vous, contemporain, libre et malicieux. Aujourd’hui, Odile Conseil invente pour France Culture un nouveau concept, accueillant pour ces joutes verbales artistes et intellectuels de tous horizons. Enregistrées en public, ces émissions seront diffusées dans la grille d’été de France Culture, dès le samedi 6 juillet à 19h.Les premiers enregistrements auront lieu lors du Festival Imagine, coproduit par France Culture et le Centre Pompidou les 11 et 12 mai. Les deux premiers invités exceptionnels seront Guillaume Meurice, humoriste et chroniqueur de radio et Jean-Michel Ribes, acteur, metteur en scène, réalisateur. Vous pouvez réserver vos places ici L'équipe de L’Épingle du jeu sera composée de :Jehanne Carillon : Comédienne enchantéeJérôme Clément : Homme de franche cultureOdile Conseil : Chanteuse de salle de bainHélène Delavault : Castafiore de l’écriture catastrophéeLola Gruber : Aventurière craintiveRoch Havet : Pianiste tout-terrainHervé Le Tellier : Auteur sous plafondRomain Lemire : Poète ben qu’oui, poét’ ben qu’nonClémentine Mélois : La pluie et le beau tempsIna Mihalache : PoétubeuseGérard Mordillat : Artiste de variétésRicardo Mosner : Peintre polyglotteVictor Pouchet : Contes et légendesVincent Poussou : Ami des arts et du véloOlivier Salon : Ami des sommets et des sonnetsViolaine Schwartz : Couturière de mots en si bémolOdile Conseil est aussi journaliste. Elle a travaillé à Courrier international jusqu'en 2014 puis a créé et dirigé Ciné Salé, le festival international du film de mers et de marins.