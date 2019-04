France : de l'exception à l'extinction culturelle

Avec la hausse des cotisations sociales, la hausse du coup de la vie, et la baisse des rémunérations, créer un livre était déjà très difficile avec la réforme des retraites on veut carrément notre peau !

Pas moins de sept organisations d’auteurs, incluant également les États Généraux de la BD, ainsi que deux syndicats d’agents littéraires se retrouvent autour d’une plateforme fraîchement lancée.« Dès aujourd’hui, nous vous demandons d’écrire à vos députés et sénateurs pour les mettre au courant du danger et obtenir leur soutien. Nous avons simplifié la chose au maximum, et tout regroupé sur un site au nom explicite : extinction-culturelle.fr », indique un communiqué de presse.L’allusion détournée à l’expression en vigueur depuis les années 80, d’exception culturelle est flagrante : sur le site en question, se retrouve un modèle de courrier, ainsi que plusieurs liens permettant d’accéder à l’adresse email des parlementaires — députés et sénateurs.Au cœur des revendications, la fameuse réforme des retraites portée par Jean-Paul Delevoye, qualifiée de bombe à retardement pour l’industrie du livre. Petit rappel : le principe est que chaque euro cotisé ouvre des droits identiques à la retraite. Dans le cas d’un salarié, des questions se posent déjà.Or, un auteur, s’il est assimilé salarié, n’a pas d’employeur. C’est pour cela qu’au 31 décembre 1975, a été établie une « contribution diffuseur ». Par cette dernière, toute entité versant des droits d’auteurs — pour une intervention, la vente de livres, etc. — verse 1,1 % au titre de cotisation.Sauf que l’enjeu de demain est de savoir comment la hausse de cotisation qu’impliquerait la réforme sera répercutée. Les scénarios que nous avions envisagés n’ont d’ailleurs rien de réjouissant Dans le courrier type à adresser aux parlementaires, on découvre les revendications exprimées par les associations d’auteurs : « Il faut que l’artiste-auteur continue de ne payer que les cotisations salariales et ait droit aux mêmes points de retraite qu’un salarié à revenu brut équivalent. Et ce malgré l’absence des cotisations patronales et la faiblesse de la cotisation diffuseur censée les remplacer, situation qui n’est pas du fait des artistes-auteurs. »Mais c’est également l’occasion d’enfoncer le clou sur la création d’un nouveau statut qui serait alors plus protecteur pour les artistes-auteurs. On peut retrouver la lettre ainsi que plus d’éléments à cette adresse