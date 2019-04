France et Québec, plus proches que jamais ?

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (salon du livre de Montréal, photo d'illustration)



L'algorithme dans l'appeau

Mission franco-québécoise sur la visibilité des contenus francophones : les œuvres de nos créateurs doivent être visibles dans l’univers numérique. Très heureuse de ce partenariat avec mon homologue français @franckriester !



Détails https://t.co/Uce2ZV13AQ#PolQc #AssNat pic.twitter.com/QBXTZj2QzG — Nathalie Roy (@NathalieRoyCAQ) April 3, 2019



Fruit de la réflexion commune entre la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy et Franck Riester, son homologue français, une mission est amorcée, sur la découvrabilité des œuvres francophones. Lors d’une déclaration commune, les deux ministres pointent un contexte où les pratiques culturelles sont « largement influencées par l’évolution de l’environnement numérique ». Difficile à contredire.Or, la valorisation des contenus francophones est primordiale, et répond à un enjeu que le Québec, face à toute l’anglophilie des territoires qui l’entourent, et la France avec lui, souhaite porter.Lors de sa visite à l’occasion de la Journée du livre politique, au Sénat, Franck Riester n’avait pas dit autre chose : il fallait regagner sa liberté de choix, contre l’algorithme , « un magma de données qui vous ressemblent, parce qu’elles vous sont personnelles ».De nouveau, le locataire de Valois insiste : « Les grandes plateformes de l’Internet sont devenues incontournables dans la diffusion des contenus culturels, ce qui leur confère une grande responsabilité dans l’accès aux œuvres produites en France ou dans l’ensemble des pays francophones. »C’est bien ces outils de calculs et de prescription qui sont mis en cause, notamment parce qu’intervenant sur les plateformes de vente. Malgré la tentative de faire passer pour des recommandations personnalisées leurs résultats de calculs, ces solutions sont au moins incomplètes, au mieux insatisfaisantes.« Un des défis consiste alors à permettre aux contenus francophones d’être référencés et suggérés aux internautes », assurent alors les deux ministres. Et la mission aura pour objet tout d’abord d’établir un diagnostic de la situation : comment la découvrabilité des œuvres francophones s’opère à ce jour.La suite est simple : permettre d’intégrer dans ces conclusions une approche qui favorisera la francophonie.« Pour notre gouvernement, il est important d’assurer que tous puissent avoir accès à des contenus culturels francophones de qualité sur le Web. Le rayonnement des œuvres culturelles et médiatiques produites fièrement en français au Québec permettra également de faire découvrir à l’ensemble de la Francophonie l’incroyable talent des artistes, artisans et artisanes de chez nous », assure alors Nathalie Roy.