France : la vente de livres en librairie recule au profit d'internet

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

La distribution de livres en baisse

L'institut Gfk a étudié de près les différents points de vente au détail : il en ressort que la librairie reste le premier circuit de distribution de livres en France, pour un marché évalué à 3,63 milliards € en 2018. Cependant, la librairie de 1er niveau [les 700 à 1300 clients les plus importants des éditeurs et diffuseurs, NdR] représente 24,5 % des ventes au détail, en baisse de 2 %.La hausse de 1,8 % attribuée aux librairies de niveau 2 et aux ventes sur internet est majoritairement le fait des commerçants en ligne, note l'institut Gfk. À l'inverse, « l’agrandissement du parc de magasins et l’ouverture de grandes surfaces spécialisées (GSS) à proximité des centres-villes ont profité aux ventes de livres sur ce circuit » : la stratégie multicanale de ces acteurs a payé, en permettant aux lecteurs de commander sur internet et de retirer en magasin.La baisse du poids des grandes surfaces alimentaires dans les ventes de livres, une constante depuis des années, s'élève en 2018 à 4,9 % : cependant, ces lieux restent l'endroit où des clients très fidèles effectuent tous leurs achats d'ouvrages, souligne Gfk.La diffusion/distribution traditionnelle est le principal canal de vente des ouvrages des éditeurs (75,7 %). Le second canal est celui de la vente par correspondance (incluant les commandes par internet) avec 12,6 % du total. Viennent ensuite les ventes directes aux grossistes et détaillants (6,8 %), puis les ventes clubs (2 %), les ventes directes aux collectivités et administrations (1,1 %) et les autres canaux (1,8 %).L’activité de distribution de livres est en baisse de 3,70 % en valeur et de 2,69 % en volume en 2018, par rapport à 2017.Le flux « Aller », qui correspond au transport des ouvrages depuis le centre de distribution vers les points de vente (librairies, grandes surfaces culturelles, hypermarchés, etc.), est en baisse en 2018, et suit une tendance constante depuis plusieurs années. Il est en moyenne de 202.900 tonnes par an sur la période 2015-2017.Le flux « Retour », lui, correspond aux ouvrages invendus qui sont retournés au distributeur. Le taux de retour, qui s'est stabilisé en 2017, atteint 24,8 % en moyenne.En moyenne, 29.800 tonnes de livres sont destinées au pilon, soit un taux de 14,7 % du flux aller, note le rapport du SNE, un taux stable depuis deux ans. 100 % des ouvrages mis au pilon partent au recyclage, entièrement géré par la filière, assure le syndicat.En moyenne, près de 17.400 tonnes de livres sont réintégrées dans le stock des distributeurs chaque année, soit un taux de 8,6 %. Ces ouvrages peuvent être refaçonnés ou restaurés pour une mise en vente ultérieure. Enfin, environ 3153 tonnes de livres par an en moyenne sont rendues à l’éditeur, soit un taux de 1,5 %, qui peut choisir de les vendre à un soldeur ou de les pilonner.