France : le top 10 des livres les plus vendus en 2018

Voici la liste des 10 titres les plus vendus de l'année 2018 :1) Guillaume Musso, Un appartement à Paris (Pocket) : 590.000 exemplaires vendues2) Raphaëlle giordano, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une (Pocket) : 541.000 exemplaires vendus3) Guillaume Musso, La Jeune fille et la Nuit (Calmann-Lévy) : 501.000 exemplaires vendus4) Joël Dicker, La Disparition de Stephanie Mailer (Editions de Fallois) : 438.000 exemplaires vendus5) Laëtitia Colombiani, La Tresse (Livre de Poche) : 413.000 exemplaires vendus6) Lisa Gardner, Famille Parfaite (Livre de Poche) : 347.000 exemplaires vendus7) Marc Lévy, La dernière des Stanfield (Pocket) : 328.000 exemplaires vendus8) Achdé et Jul, Les Aventures de Lucky Luke 8 - Un Cow-Boy à Paris (Lucky Comics) : 319.000 exemplaires vendus9) Elena Ferrante, Celle qui fuit et celle qui reste - L'amie Prodigieuse III (Folio poche) : 304.000 exemplaires vendus10) Pierre Lemaître, Couleurs de l'incendie (Albin Michel) : 302.000 exemplaires vendusAvec ses 11,9 millions d’exemplaires écoulés, le format poche s'étend sur 5 places du top, dont 2 au sommet du podium avec Un appartement à Paris et Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une (environ 1,31 million d'exemplaires écoulés à eux deux).Malgré une belle percée de la bande-dessinée chez les librairies indépendantes (10,6 % du chiffre d'affaires du marché éditorial), seule l'ombre de Lucky Luke a réussi à se faufiler dans le top 10 avec son aventure à Paris, signée Achdé et Jul.Ces deux belles évolutions n'arrivent tout de même pas à faire oublier le léger retrait de 0,9 % du chiffre d'affaires du milieu de l'édition, ramenant seulement 3,94 Mds € dans les caisses avec 354 millions d'exemplaires écoulés.Le premier semestre annonçait pourtant une bonne année à venir avec une augmentation de 2 % par rapport à l'année 2017. C'était sans compter un engouement mitigé de la rentrée littéraire de septembre (-6 % d'acheteurs et -10 % sur le chiffre d'affaires), mais également l'arrivée massive des fameux Gilets-Jaunes dans les rues (baisse de la clientèle éditoriale allant jusqu'à 7 % les semaines 46, 47 et 48).Néanmoins, les Français semblent plus sensibles aux sujets liés à l'actualité du moment. Selon GfK, les ouvrages traitant de l'écologie ont été 2,5 fois plus vendus que l'année précédente (575 000 exemplaires vendus pour 8,5 millions €). Quant aux livres autour de la contestation du système actuel et la libération de la parole des femmes, leur intérêt a doublé entre 2017 et 2018 (respectivement 547 000 ex. pour 9 millions € et 600 000 ex. pour 9 millions €).Rappelons, pour terminer, le bilan positif du livre numérique qui s'élève à 103,3 millions € de chiffres d'affaires, en hausse de 6%. Le nombre d'acheteurs de ebooks s'élèverait à présent à 2,3 millions.