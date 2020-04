France : le très violent impact de la crise sanitaire sur les ventes de livres

ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Pertes immenses pour la librairie





L’indication Total marché coronavirus équivaut donc aux ventes réalisées durant la période d’après le 15 mars.





Le mois de mars s’est arrêté au dimanche 15, à minuit une, date à laquelle les commerces non nécessaires ont dû fermer. Pour la filière livre, seuls les établissements vendant des titres de presse étaient autorisés à maintenir leur activité. Moralité, le marché du livre perd 30,96 % en valeur sur le mois de mars.Du côté des points de vente, la catastrophe est patente : les librairies de niveau 1 accusent un recul de 52,4 % des ventes, tandis que les enseignes (GSS Culturelles) perdent 48,93 %. Les grandes surfaces alimentaires chutent également de 49, 70 % et le secteur librairie niveau 2, auquel est associé internet, perd seulement 45,84 %.En somme, le schéma qui se dessine serait celui d’un chiffre d’affaires de 0 € pour la librairie de niveau 1 sur la période du mois d’avril. Ou quasiment : si des initiatives ont vu le jour ces derniers temps, elles ne pèseront malheureusement pas bien lourd dans le bilan global.Sur le premier trimestre, ce sont d’ailleurs elles les plus durement touchées : 19,11 % de perte en valeur, suivi des GSA, avec 17,29 %. Le marché global pour la période de janvier à mars recule de 8,43 %, à 654,928 millions €, tout de même.Dans la segmentation, GfK indique que le secteur Tourisme/Voyages a été le plus concerné sur le mois de mars, avec une perte de 72,15 %. La littérature générale accuse une diminution de 32,76 %, avec 42,166 millions €.En revanche, deux segments s’en sortent plutôt bien : le parascolaire, qui augmente en valeur de 55,95 % et le scolaire, de 4,4 % sur le mois de mars. Pour le trimestre 1, les données sont toujours dans le vert : 22,99 % pour le premier, et 10,80 % pour le second.Des ventes réalisées surtout en GSA indiquent les tableaux de GfK.Autre élément considérable : dans le top 20 des éditeurs, qui représentent 111,743 millions €, les pertes de mars s’évaluent à 28,01 %, contre 30,96 % au global. Sur le trimestre entier, elles sont de 7,08 % contre 8,43 % au global. Quelques structures sauvent les meubles durant la période — une seule reste dans le vert sur le mois de mars, Bragelonne, avec l’effet The Witcher.Parmi les éditeurs les plus impactés par la crise sanitaire sur ce mois de mars, Michelin, L’école des loisirs et Actes sud, qui perdent respectivement 72 %, 41 % et 40 % en valeur.