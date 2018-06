France : les éditeurs inaugureront un salon du livre audio en 2019

Le format que l’on ne voyait qu’à l’aune d’un album — comme nos anciens CD musicaux — s’est fortement modernisé : la numérisation est passée par là. Et par conséquent, « la croissance est avérée et spectaculaire », affirme Paule du Bouchet.





Paule du Bouchet - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Présidente de la commission livre audio du SNE et responsable du département Musique de Gallimard Jeunesse et de la collection de livres lus Écoutez lire, elle présent quelques éléments pour mesurer cette embellie. Mais surtout, des questions pour interroger les habitudes et les changements : « Notre question était de savoir comment rendre visible le livre audio en France alors qu’il ne l’était pas ? »

L’association La plume de paon avait, de son côté, organisé un prix remis chaque année au Centre national du livre, et s’efforce de faire de la région Grand Est un territoire expérimental pour le livre audio. Du côté des éditeurs, la première marche a consisté à créer un stand unique pour l’ensemble des opérateurs, réunis à l’occasion du Salon du livre de Paris.

« Nous travaillons d’ailleurs, actuellement, à un salon du livre audio, qui ouvrira ses portes dès 2019 », assure-t-elle. « Cela permettrait une visibilité sur l’ensemble du pays. » Cet événement se déroulera dans la mairie de Montreuil, qui accueillera les exposants pour l'occasion, au mois de juin 2019, nous précise-t-elle.



Mais les manifestations ne sont que des événements qui concrétisent une tendance : « Dans le déclenchement de tout processus culturel, et son installation, il faut une plus-value souterraine », poursuit Paule du Bouchet.

Car l’esprit du public doit se familiariser avec une nouvelle dimension. « C’est un mystère que nous vivons aujourd’hui ! » Or, tant que le livre audio était statique, dépendant d’un objet fixe, il semblait difficile de le développer. « Maintenant qu’il est devenu nomade, la technologie a apporté une compréhension plus large et plus profonde de ce contenu culturel », estime Paule du Bouchet.

Probablemême même, sans l’essor de la 4G, il aurait été plus complexe de démocratiser le format. Et si le marché français « finit bon an mal an par emboîter le pas au marché anglo-saxon », les marges de progression sont particulièrement parlantes.



Pour l’année passée, la France a connu une croissance de 50 % de ses ventes, avec 40 % du chiffre réalisé sur le segment numérique. Or, si l’on ne dispose pas des chiffres de vente de Audible, filiale d’Amazon (et totalement absent, ou pas invité, de cette journée interprofessionnelle), difficile de pleinement mesurer l’engouement.

Se rapportant également à l’étude IPSOS sur le rapport des Français au livre audio, daté de 2017, Paule du Bouchet rappelle également que 11 % des Français avaient acheté un livre audio au cours des 12 derniers mois. « Nous pouvons, sans trop abuser, estimer que l’on frise les 15 ou 16 % désormais. » D’autant que l’idée d’un « audiolectorat qui ne serait constitué que d’un public empêché a fait long feu ».

Quant au segment jeunesse, il s’appuie encore beaucoup sur le support physique : « On s’adresse à un public qui ne sait pas encore lire, ou qui se perfectionne dans l’apprentissage de la lecture, tout cela est très compréhensible. On sait également que l’écoute d’histoires fait partie du top 3 des activités des enfants entre 19h et 21h. »

Car, contrairement à la tablette « et son usage un peu foutoir », le livre audio permet aux parents d’être rassurés par le contrôle qu’ils peuvent exercer sur le format.

