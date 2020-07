France : ouverture du premier musée entièrement dédié à l’égyptologie

Le Département de l’Isère a annoncé l’ouverture prochaine de son 11e musée départemental à Vif, au sud de Grenoble. Installé dans l’ancienne propriété familiale des Champollion, ce nouveau musée sera entièrement dédié à l’égyptologie — une première en France — et rendra hommage aux deux illustres frères, qui ont contribué à fonder ce champ d’études.







Actuellement en travaux, le musée, créé au sein du domaine Les Champollion à Vif, devrait ouvrir ses portes au premier trimestre de l’année 2021. Il viendra s’ajouter au réseau des musées du Département de l’Isère — pour le moment au nombre de 10 — et sera donc gratuit pour tous.



Le projet témoigne plus largement de l’engagement pris par le département de poursuivre l’œuvre de mémoire des deux frères Champollion — Jean-François Champollion, le célèbre égyptologue, et Jacques-Joseph Champollion-Figeac — lors de l’acquisition de la propriété familiale en 2001.



L’établissement s’articulera autour de trois axes : la complémentarité et la complicité des deux frères, leur travail de recherche et enfin leur apport à une nouvelle science : l’égyptologie.



Ainsi, dans la maison de maître, sera présentée une exposition permanente sur la vie et l’œuvre des frères Champollion. Dans les anciennes dépendances, des projets temporaires permettront de prolonger la visite et de proposer au public une offre renouvelée.



À l’extérieur, le parc champêtre et le jardin vivrier seront restitués dans l’esprit du 19e siècle. Reboisés, habillés de parterres de fleurs et d’un verger aux essences locales, ils contribueront à l’ambiance de la maison des champs qu’affectionnaient les deux frères.



Aux origines de l’égyptologie

De l’Isère jusqu’aux rives du Nil, le parcours de visite suivra pas à pas la carrière des frères Champollion. Entre espaces restitués et muséographie contemporaine, la scénographie proposera une pleine immersion au XIXe siècle. Des dépôts de musées nationaux viendront enrichir les collections du Département de l’Isère.



À travers le parcours des frères Champollion, le musée présentera les jalons fondateurs d’une nouvelle science, l’égyptologie. L’Égypte, devenue mère des civilisations, supplanta alors l’antiquité gréco-romaine, provoquant un mouvement dans les arts et un renversement des perceptions.



EGYPTE : source d’inspiration des

plus grands écrivains



Il sera possible de découvrir les décors intérieurs conservés par les descendants, mais aussi les œuvres, le mobilier, les objets d’art et les effets des frères Champollion. Parmi les objets personnels de Jean-François Champollion figurent notamment sa bible hébraïque, le bureau à gradin en acajou sur lequel il déchiffra les hiéroglyphes, la tenue égyptienne portée lors de l’expédition menée sur place ou encore des estampages de la pierre de Rosette annotés de sa main.





