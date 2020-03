France Télévisions offrira une place spéciale pour compenser Livre Paris

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Des notes de livres dans les émissions

Les différentes chaînes de France Télévisions se « mettront au diapason de ce temps fort culturel », indiquent le SNE et France Télévisions. Comment ? Mystère : les informations sur le dispositif éditorial ne sont pour l’heure pas communiquées.Tout ce que l’on sait réside dans les modalités de l’opération, « des chroniques spécifiques, de nombreux invités, des coups de cœur littéraires… »L’occasion rêvée pour FT de souligner que, toute l’année durant, son engagement aux côtés du livre et de la lecture se retrouve sur ses antennes. Le SNE, de son côté, se réjouit « de s’associer à France Télévisions pour fêter le livre sous toutes ses formes et dans toute sa diversité ».De fait, nous confirme France Télévisions, le choix de ce revirement s’est opéré à l’initiative des rédactions, mobilisées autour du sujet livre. Sauf que la grille des programmes — que les chaînes doivent communiquer 3 semaines avant diffusion — a déjà été envoyée.Il faut donc comprendre que l’on n’aura pas d’émissions spéciales, mais plutôt des touches littéraires ajoutées. « Nous n’avons pas le droit de tout changer dans notre grille, et si c’était le cas, il faudrait apporter nombre de justifications », nous indique FT.Autrement dit, pas de Grande Soirée du Livre en perspective, mais plutôt des émissions qui accueilleront des auteurs, plus que d’ordinaire — ou s’efforceront d’ajouter un peu de livre dans les thématiques de leurs programmes. Pourquoi ne pas imaginer, d’ailleurs, que des questions et défis plus littéraires surviendront dans les différents jeux diffusés sur les antennes ?Plus de réponse, selon toute vraisemblance, en fin de semaine.