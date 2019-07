FranceTerme, un site pour trouver les équivalents aux mots étrangers

(photo d'illustration, Quinn Dombrowski, CC BY-SA 2.0)

La Commission d'enrichissement de la langue française publie régulièrement des listes de termes qui viennent s'ajouter au vocabulaire de la langue française, et ainsi propose des équivalents aux termes ou expressions étrangères utilisées pour désigner certaines réalités. Cela s'avère particulièrement utile dans des domaines techniques, ou dans la sphère des hautes technologies, où les termes anglais tiennent le haut du pavé.Le site FranceTerme a vocation à réunir toutes ces recommandations : on y trouve ainsi, pour le moment, « plus de 8 000 termes pour nommer en français les réalités nouvelles et les innovations scientifiques et techniques ». Un moteur de recherche permettra d'entrer une expression ou un terme étranger pour obtenir la recommandation ou l'équivalent en français, comme le veut la mission de la Commission : « Un mot pour chaque chose, pour chaque notion, pour chaque réalité. »Ainsi, en recherchant le fameux « fake news », la plateforme propose une recommandation : « Lorsqu’il s’agit de désigner une information mensongère ou délibérément biaisée, répandue par exemple pour favoriser un parti politique au détriment d’un autre, pour entacher la réputation d’une personnalité ou d’une entreprise, ou encore pour contredire une vérité scientifique établie, on pourra recourir au terme “information fallacieuse”, ou au néologisme “infox”, forgé à partir des mots “information” et “intoxication”. »FranceTerme propose aussi une boîte à idées, pour faire part d'un terme étranger ou anglais qui ne disposerait pas d'un équivalent, ou pour obtenir une recommandation.Dernièrement, la Commission d'enrichissement de la langue française a proposé une liste comportant quelques termes du monde du livre et de l'édition, comme page turner, dont l'équivalent français serait un accrolivre ...La plateforme FranceTerme est accessible à cette adresse