Francfort 2020 : les éditeurs allemands en visite à Montréal et Québec

En prévision du Canada à l’honneur à la Foire du livre de Francfort 2020, Québec Édition accueillera une délégation d’éditeurs allemands à Québec et à Montréal du 11 au 17 avril 2019. Ces professionnels de l’édition jeunesse auront l’occasion de découvrir les marchés du livre québécois et franco-canadien en participant à des rencontres au Salon international du livre de Québec, ainsi qu’à Montréal, et en prenant part à de nombreuses activités de réseautage.





Montréal - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Les éditeurs invités œuvrent au sein de maisons d’édition allemandes publiant tant de l’album et de la bande dessinée que du documentaire, du roman jeunesse ou du young adult. Les voici :



Monika Osberghaus, de Klett Kinderbuch Verlag GmbH

Birte Hecker, de cbj, Random house Germany

Kerstin Kempf, de Mixtivision

Ute Scholer, de Thienemann

Steffen Lehmann, de Leiv Leipziger Kinderbuch Verlag

Bettina Herre, de Fischer Kinder-und Jugendbuch

Dorothée Dengel, de DTV Verlag

Dr. Almut Werner, de Arena Verlag GmbH

Julia Gronhoff, de Loewe Verlag

Lena Anlauf, de kunstanstifter verlag .

Leur accueil est rendu possible avec l’appui du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada et du Conseil des arts du Canada.



Francfort 2020, le rendez-vous wunderschön



Depuis 2014, les programmes d’accueil de Québec Édition ont favorisé la traduction de plusieurs dizaines d’œuvres d’ici dans de nombreux pays dont l’Allemagne, l’Argentine, la Chine, la Suède, la Serbie, la Turquie et l’Islande !



En cinq ans, 85 éditeurs de partout à travers le monde ont pu découvrir la richesse du livre québécois et franco-canadien en participant à un programme d’accueil ou au programme de fellowship Rendez-vous organisé par Québec Édition.



La semaine dernière la maison d’édition québécoise Comme des géants a remporté le prix BOP du meilleur éditeur jeunesse en Amérique du Nord à la Foire du livre jeunesse de Bologne. Cet honneur a aussi été décerné à La Pastèque et aux Éditions D’eux, en 2014 et 2018, respectivement.



Québec Édition continuera de s’assurer que le Québec et sa littérature rayonnent dans le cadre de la présence d’honneur du Canada à la Foire du livre de Francfort 2020 en accueillant, notamment, en mai, des traducteurs, des programmateurs de maisons de la littérature et des journalistes allemands. Restez à l’affût !

« Notre littérature jeunesse est riche, audacieuse et inventive, il est donc primordial qu’elle rayonne à Francfort en 2020. Le Québec bouillonne d’illustrateurs et d’auteurs de talent, dont plusieurs sont reconnus à travers le monde. En proposant une immersion dans le milieu du livre québécois et franco-canadien, nous souhaitons qu’un nombre croissant de livres jeunesse d’ici paraissent en Allemagne dans les prochaines années et gagnent le cœur du lectorat germanophone ! », déclarait Simon de Jocas, président du comité Québec Édition et des éditions Les 400 coups.