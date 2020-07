Francis Cabrel, une vie en chansons : plus de 40 ans de carrière

« Petite Marie », « Je l’aime à mourir », « Encore et encore », « La Dame de Haute-Savoie »... : depuis plus de quarante ans, Francis Cabrel est l’auteur d’une œuvre singulière et authentique. Incarnant un genre musical à lui seul dans la chanson française, sa poésie est une référence populaire touchant plusieurs générations.En 13 albums et 25 millions d’exemplaires vendus à travers le monde, l’artiste est devenu rapidement incontournable grâce à une identité marquée par un accent prononcé et sa guitare folk.Francis Cabrel est aussi un artiste préoccupé par l’évolution de la société. Ainsi, il n’hésite pas à utiliser sa plume pour tenter d’éveiller les consciences. Son répertoire contient aujourd’hui de nombreuses chansons universelles comme « La corrida », « Tout le monde y pense », « Il faudra leur dire » ou encore « Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai ».Thomas Chaline dévoile les secrets de création de Francis Cabrel et propose de découvrir la véritable histoire de ses chansons, qui sont autant de repères qui jalonnent la vie du poète. À l’aide de nombreuses anecdotes, l’auteur revient sur une cinquantaine de titres et livre une immersion dans l’univers de l’un des plus gros vendeurs de disques en France.[à paraître 24/09] Thomas Chaline — Cabrel, une vie en chansons — Hugo Doc — 9782755649062 – 16,95 €