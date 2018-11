Franck Riester a officiellement une directrice de cabinet, Lucie Muniesa

Étrange, ce ministère de la Culture, définitivement pas comme les autres, sans que l’on sache encore ce que cela signifie réellement. Il aura en effet fallu attendre près de deux semaines pour qu’un nom sorte, et qu’enfin Franck Riester puisse travailler avec une directrice de cabinet. Et plus de trois semaines pour que la nomination soit officialisée...





Dans un article du 29 octobre, ActuaLitté annonçait avec une prudence polie que Lucie Muniesa était pressentie pour le poste. Prudence polie, car personne ne voulait griller la politesse au ministre.

Pourtant, les jours ont passé, l’information s’est diffusée sans démenti de la rue de Valois, et l’on attendait, patiemment, que le Journal officiel entérine l’affaire. Sauf que rien... Et même si les différentes rédactions qui avaient sorti l’info savaient leurs sources fiables, on commençait à se poser plus de questions encore.



Rien, donc, jusqu’à ce 7 novembre, où, enfin, Lucie Muniesa est définitivement nommée par arrêté du 29 octobre, publié au Journal officiel, directrice de cabinet de Franck Riester. Délégation lui est donc donnée de signer au nom du ministre les actes, arrêtés et décisions, à l’exception des décrets.



Le décret a également été publié ce 7 novembre, alors que la nomination était actée depuis le 30 octobre.

Pourquoi un tel délai ? Mystère.