Franck Riester brandit bibliothécaires et libraires contre les algorithmes

Franck Riester - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Une singularité essentielle

Revendiquer la liberté de choisir une lecture suivant ses propres inclinaisons, bientôt un luxe incomparable ? Franck Riester s’est lancé dans une démonstration pour le moins appréciable, saluant le travail de l’humain, contre celui de la machine.Ces prescripteurs dont l’image ressemblerait presque aux Lords Siths de Star Wars ne sont ni le bibliothécaire, « qui cherche dans ses bases de données ou se rayonnages [… ni le libraire] qui feuillette et vous présente ses derniers coups de cœur avec passion ». Et moins encore, le critique ou le bouche-à-oreille.Non, le ministre mettait à l’indexe l’algorithme, sans voix ni âme, « un magma de données qui vous ressemblent, parce qu’elles vous sont personnelles ». Et le danger que cette machinerie implique saute aux yeux, parce qu’elle devient ainsi « le nouvel acteur de nos choix culturels individuels, voire collectifs ».Une déclaration bien éloignée des propos de Fleur Pellerin, évoquant en novembre 2014 , des « algorithmes de recommandation, c’est justement pour aider les consommateurs à faire le tri dans la multitude et aller droit au contenu qui vont les intéresser ».Citant le philosophe Bernard Stiegler, Franck Riester redoute alors avec lui que ces alogirthmes ne finissent par détruire « notre singularité en créant un double de nous-même qui n’est qu’une image statistique ». Or, l’humain est bien cette créature de contradictions…Le choix de la liberté, paradoxalement, s’impose — du moins, doit être réaffirmé. D’autant qu’il n’implique pas de se faire violence. Il suffit en effet de « passer les portes d’une bibliothèque ou d’une librairie ».Désignés comme lieux de brassage, de vie et de culture, les établissements sont les garants d’une liberté pleinement exercée, assure le ministre. Et plus encore, parce qu’ils permettent de « rencontrer l’inattendu ».Et de conclure : « Les librairies et les bibliothèques nous aident à conquérir une liberté, celle d’être surpris. Si l’on trouve tout ce que l’on cherche sur Internet, il n’y a que dans les bibliothèques ou les librairies que l’on trouve ce que l’on ne cherchait pas. »Notons qu’en novembre 2015, un an après ses déclarations, Fleur Pellerin avait fini par mieux mesurer le problème : « Un algorithme froid et automatique ne remplacera jamais la médiation d’un libraire. Nous devons continuer à aller de l’avant ensemble, avec le Parlement et tous les libraires indépendants qui souhaitent pouvoir ajuster leur modèle à la transition numérique. »