Franck Riester en quarantaine à son domicile, frappé par le coronavirus

Il ne serait pas impossible que le locataire de Valois ait été contaminé par le coronavirus à l’occasion de ses différentes visites à l’Assemblée nationale. Selon des informations communiquées par Le Monde, cinq députés et deux agents sont concernés. Or, certains d’entre eux figurent parmi les membres de la commission Culture.Le cabinet du Premier ministre n’a pas encore fait état de mesures spécifiques : « Les règles pour les ministres sont les mêmes que pour tous les Français. Pour le gouvernement, les règles de prudence et les gestes barrières demeurent de mise », indique-t-on à l’AFP.Franck Riester a donc été placé en quarantaine, à son domicile parisien, informe le ministère. Ses déplacements sont, de fait, annulés — notamment dans le cadre des élections municipales de sa ville, Coulommiers.A cette heure, en France, on dénombre 1412 cas et 25 décès, selon le ministère de la Santé.