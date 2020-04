Franck Riester : “La réouverture des bibliothèques devra se faire avec méthode”

Franck Riester, en 2019 - (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Chers professionnels des bibliothèques, la période exceptionnelle que nous traversons a montré le profond attachement des Français à leurs bibliothèques. Partout en France, avec agilité et imagination, vous continuez d’assurer vos missions au service de nos compatriotes. Merci. pic.twitter.com/i0AIbxP6Nv — Franck Riester (@franckriester) April 24, 2020

Peu d'informations, dans un message essentiellement destiné à remercier les professionnels de la lecture publique, alors que leurs missions s'effectuent depuis le mois de mars, avec un travail en interne maintenu et, parfois, la mise en place de service de retrait de réservations ou de livraisons à domicile, cependant déconseillés par l'Association des Bibliothécaires de France.Dans son intervention filmée, le ministre de la Culture indique que la rue de Valois continuera de soutenir les bibliothèques et les collectivités, et se dit persuadé que l'engouement observé pour les ressources des établissements se prolongera à la sortie du confinement.À ce titre, Franck Riester tient à rassurer les libraires peut-être inquiets de voir les usages numériques se développer : « Nous veillerons aussi à ce que le développement des ressources numériques s'accompagne d'un maintien des achats de livres imprimés auprès des libraires, car la solidarité entre ces deux réseaux de diffusion de livres est au cœur de ma politique. »En réalité, si l'on s'appuie sur les données relevées par l'Hadopi, la lecture numérique n'aura pas non plus explosé pendant la période : « Si elle a peu contribué à recruter de nouveaux adeptes, la situation de confinement semble avoir intensifié les pratiques de ceux qui consommaient ces biens avant le début de la crise », notait la Haute autorité au début du mois d'avril.Toutefois, de nombreux établissements et collectivités se retrouvent confrontés, avec plus de conséquences en cette période d'utilisations massives, aux coûts des ressources numériques . Comme l'avait lui-même relevé le ministère de la Culture dans une enquête, « 25 % des bibliothèques [parmi les répondants, NdR] envisagent d’augmenter le budget consacré aux ressources numériques pour faire face à l’augmentation des usages observée pendant le confinement. Pour 24 % des établissements, “aucune enveloppe budgétaire supplémentaire n’est envisageable et les bibliothèques doivent, si elles veulent renforcer leur offre, redéployer leur budget existant” ».Ainsi, le soutien de l'État devrait peut-être se porter vers le renforcement de ces offres, si une partie des usages du confinement perdurent dans le temps.Concernant le déconfinement des bibliothèques, « [l]a réouverture des bibliothèques devra se faire avec méthode », souligne Franck Riester, qui assure qu'un travail est mené avec les professionnels et les collectivités territoriales pour aboutir « à un processus de reprise compatible avec les contraintes liées à la situation sanitaire ».