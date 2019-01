Franck Riester : ouvrir les bibliothèques plus et mieux, le retour

Emmanuel Macron, lors de la présentation du rapport Orsenna - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Plus et mieux, le message est passé

Le succès revendiqué de la 3e édition de la Nuit de la lecture donne en effet au ministre de la Culture le prétexte d’une tribune diffusée dans L’Obs . « Lire, c’est dialoguer avec son imagination, s’offrir des espaces de respiration, des moments d’évasion », réaffirme le locataire de la rue de Valois.Et de sillonner les étagères des établissements, citant Zweig, Yourcenar ou David Diop – une sacrée Pile À Lire ! – pour appuyer son propos. Rappelons que dans son discours du 16 octobre, prenant ses fonctions, le ministre se réjouissait par avance, en pensant « à ces jeunes qui vont découvrir pour la première fois Goscinny et Uderzo dans leurs bibliothèques ». Dont acte.La nuit de la lecture se déroule principalement dans les librairies et les bibliothèques (36 % d’établissements participants de mieux en 2018, selon les chiffres du ministère). « Elles sont les principaux acteurs du service public de la lecture. Ce ne sont pas seulement des lieux de passage, mais aussi des lieux de brassage ; pas seulement des lieux de visite, mais aussi des lieux de vie », souligne Franck Riester dans sa tribune.Et de dérouler le plan d’action, reprise de ce qu’Aurélie Filippetti, redevenue parlementaire, avait tenté d’insuffler en février 2015.Il s’agira donc, selon les éléments de langage désormais consacrés, « d’ouvrir plus », les bibliothèques. Premier bilan posé, « l’année dernière, 231 bibliothèques ont été soutenues dans l’extension de leurs horaires ». 60 % d’entre elles se trouvent dans des communes de moins de 100.000 habitants, et affichent désormais 8 heures d’amplitude horaire supplémentaire.On se perd en chiffres : durant son audition devant la Commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale (fin octobre), le ministre de la Culture avait évoqué 265 bibliothèques accompagnées dans l’aménagement de leurs horaires d’ouvertures, et une amplitude améliorée de 6 heures.Par ailleurs, « deux millions d’euros supplémentaires seront mobilisés à cet effet par le ministère de la Culture en 2019 et, à horizon 2020, ce sont plus de 400 projets qui se concrétiseront ».Plus, certes, mais surtout « ouvrir mieux », car quantité n’est pas qualité. Le ministère qui avait consacré 6 millions € en 2018, abondera à la hauteur de 8 millions € cette année pour ce faire. « Car au-delà d’étendre leurs horaires d’ouverture, nos bibliothèques et médiathèques doivent devenir de véritables maisons de service public culturel de proximité. »Au menu, aider les bibliothèques à se numériser « plus largement et plus rapidement ». Mais également en faire des espaces « d’aide aux devoirs, de formation professionnelle, de soutien au retour à l’emploi ; des lieux d’inclusion, accessibles à tous, et en particulier aux personnes en situation de handicap ».Les actions hors les murs seront plus soutenues, avec en ligne de mire « les centres d’hébergement, les hôpitaux et les prisons ».L’Association des Bibliothécaires de France avait interpellé le ministre, espérant qu’il porte une politique ambitieuse pour les établissements. « L’instantanéité de l’époque, qui transforme parfois l’information en désinformation, rend plus cruciale encore l’action des bibliothèques. Lieux d’information, de réflexion, de rêves et de partage, elles permettent à nos concitoyen·e·s de se construire et de prendre part à la vie démocratique », indiquait l’ABF.En regard du programme, difficile de se prononcer. Mais on est encore loin d'un projet établissant que la lecture est devenue une cause nationale.