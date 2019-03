Franck Thilliez, Françoise Bourdin, Cali : les auteurs dans la dimension podcast

Image via www.vpnsrus.com

#PODCAST @caliofficiel est de retour en librairie avec un deuxième roman, "Cavale ça veut dire s’échapper" publié chez @lecherchemidi.



L'auteur s'est confié au micro du podcast Des livres et moi (@LePostegeneral) https://t.co/QRtSCFfMtJ pic.twitter.com/PCxJvirdTx — Lisez! (@Lisez_officiel) March 20, 2019



Le format audio n’en finit pas de se réinventer, et de susciter l’adhésion : un quart des Français écouterait régulièrement ces enregistrements, annonçait une enquête réalisée en mars 2018. Plus récemment, une étude d’Opinea indiquait que 58 % des Français pratiquent la baladodiffusion.De quoi encourager les éditeurs à poser la voix de leurs auteurs sur la toile, pour la diffuser plus largement. En partenariat avec Le Poste Général, les maisons du groupe Editis ont ainsi réalisé plusieurs entretiens, avec entre autres Michel Bussi (Presses de la Cité), Raphaëlle Giordano (Plon), Philippe Torreton (Plon), Stéphane de Freitas (Les éditions Le Robert), Françoise Bourdin (Belfond), Franck Thilliez (Fleuve éditions).On retrouve même le chanteur Cali, dont le roman a été publié au Cherche Midi. Les entretiens sont menés par Vincent Malone, sur quinze à vingt minutes, avec une mise en ligne sur la plateforme Lisez.com.« Avec le lancement de cette série de podcasts, nous souhaitons offrir une expérience inédite et une rencontre intime et surprenante avec nos auteurs de prestige. Ce format offre une réelle liberté de ton et nous permet de créer une nouvelle proximité avec nos lecteurs », explique Cécile Berger, Directrice markéting d’Editis.Le rendez-vous est à prendre : deux fois par mois, des auteurs interviendront ainsi dans ce moment tout à la fois privilégié et de large écoute. L’objectif étant, évidemment, de travailler un marketing à travers ce format à la popularité grimpante.« La série d’entretiens “Des livres et moi” est un projet qui me tient particulièrement à cœur. À travers ces podcasts, je souhaite créer un moment unique avec les auteurs que je rencontre. Il s’agit d’un exercice très particulier qui permet de sortir des sentiers battus et découvrir ces personnalités sous un nouveau jour : non plus seulement grâce à leur plume, mais aussi à travers leur voix et leurs intonations », note pour sa part Vincent Malone.Rappelons qu’Editis avait fait du développement du livre audio l’une de ses priorités, à l’initiative de Pierre Conte, son directeur général. En créant la marque Lizzie, consacrée au livre audio, le groupe désormais propriété de Vivendi a pris le temps de déployer un catalogue de 150 titres. C’est à Marie-Christine Conchon, présidente d’Univers Poche, qu’avait été confié le soin de structurer cette offre — dotée d’un budget de 2 millions €, comme annoncé en janvier 2018.Son tout premier ouvrage fut Le feu et la fureur , livre polémique du journaliste Michael Wolff sur le président Donald Trump, publié dans une traduction par Nikki Copper, Valérie Le Plouhinec,‎ Isabelle Chelley et Michel Faure en France.