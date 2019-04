Franck Thilliez s'agace : “Respectez les petites librairies”

Marc Biarnès, CC BY NC 2.0 Marc Biarnès, CC BY NC 2.0

#coupdegueule je n’en ai pas souvent... Mais par respect pour nos petites librairies qui se battent pour survivre... LUCA ne sort que jeudi prochain, ce serait sympa que tout le monde joue le jeu. pic.twitter.com/tHXSPjzMOM — Franck Thilliez (@fthilliez) April 27, 2019



L’an passé, deux titres coup sur coup sortaient, représentant un gros enjeu pour les librairies : Daniel Pennac et Elena Ferrante. Prévus pour une sortie le 3 janvier, les livres se retrouvaient pourtant vendus, dans certains établissements, bien avant cette date officielle. Et, légalement, imposée à tous.Pour des raisons logistiques, les distributeurs acheminent les ouvrages 3 à 4 jours avant la mise en vente. Mais il arrive que des librairies ne se préoccupent pas véritablement des dates officielles de mise en vente. Cela occasionne quelques toussotements polis, et certains jours, des coups de gueule virulents.Aujourd’hui, ce n’est pas un libraire, mais un auteur — et pas des moindres — qui dégaine sur les réseaux un message clair. Ne manque que le nom du responsable, qui serait à chercher du côté de la Haute-Savoie, d’après les internautes.Les ventes anticipées, qui représentent une distorsion de concurrence et un non-respect des règles, n’ont pas pour seule conséquence que de moissonner avant l’heure quelques ventes. C’est avant tout une manœuvre contre-productive et qui nuit à l’ensemble de la chaîne du livre.Pour les quelques euros grappillés en vendant le roman de Franck Thilliez en avance, c’est en effet un moyen de prêter le flanc à qui voudrait se retrouver du banc des accusés à celui des accusateurs.En effet, Amazon respecte scrupuleusement les dates d’office, pour ne pas avoir à essuyer plus d’invectives que celles méritées. En revanche, toute vendeur qui passe outre la date de commercialisation prend le risque de se faire taper sévèrement sur les doigts.Le jour où Amazon aura décidé de monter un dossier pour dénoncer cette pratique, alors les têtes tomberont. Et regretteront certainement ces 30 deniers gagnés, en trahissant le reste de la profession…