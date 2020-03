François Hollande, idole des jeunes ?

ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Depuis le 12 février, le dernier livre du président Hollande, qu’a illustré Laure Monloubou, connaitrait un certain succès, affirme l’éditeur. Avec un premier tirage à 25.000 exemplaires, une seconde vague de 12.000 livres va être imprimée. Avec parfois des répercussions en librairie, lors de la venue de l'auteur, assez désolantes En 2017 , indiquait le Syndicat national de l’édition, un livre jeunesse réalisait 5307 ventes avec un tirage moyen de 6472 exemplaires. On dénombrait alors 7052 titres parus dans le segment fiction jeunesse, adolescents et jeunes adultes — dont les albums — avec 42,745 millions d’exemplaires imprimés.Dans ces conditions, peut-on parler d’un succès ? Selon GfK, les ventes de Leur République se montent à 7352 titres, quand Edistat en annonce 6293. On serait donc dans une certaine moyenne, en regard de 2017, par rapport au secteur, autant qu’à la date, assez récente, de parution.Cependant, considérer qu'une vente pour quatre ouvrages imprimés est un succès serait passablement excessif… en période classique. « Par les temps qui courent, on est pour la plupart sinistrés », nous indique un éditeur parisien en découvrant les chiffres du livre de Hollande.Vous avez dit climat anxiogène ?