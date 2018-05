François Hollande moqué, le PDG d'E.Leclerc réplique

Une vague de moqueries s'est abattue sur twitter, depuis qu'on a appris la dédicace de François Hollande à l'espace culturel E.Leclerc de Plérin, dans les Côtes-d'Armor, prévue pour demain. En cause ? Sa stature d'ancien président et un dédain envers le lieu. Le PDG de l'enseigne de grande distribution, Michel-Édouard Leclerc n'a pas hésité à remettre les pendules à l'heure.

Un ex-PR dans un centre Leclerc pour dédicacer son livre, qu'on s'appelle Hollande ou Sarkozy, C gros. Je me dis: vu leur expérience, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils savent... Rien à voir avec un snobisme parisien. En être réduit à ça. C énorme. — Marc Landré (@marclandre) 10 mai 2018

La chute .. Un an après, sa reconversion a réussi: démonstrateur de supermarché. #Hollande #Plerin pic.twitter.com/uatms3gDAK — Ploubezre ن (@GwennRJ) 10 mai 2018

Cette droite qui pourfend les bobos parisiens, qui n'a que "la France périphérique" dans la bouche et qui se fout de Hollande qui va signer son livre dans l'espace culturel Leclerc, à Plérin, près de Saint-Brieuc. — thomas snegaroff (@thomassnegaroff) 10 mai 2018

On peut dire que Hollande est mesquin dans son bouquin, qu'il s'y donne le beau rôle, etc. Mais si ce que vous lui reprochez c'est de signer dans un Leclerc vous n'avez rien compris au film... — Vae Vix (en vacances) (@VaeVix) 10 mai 2018

François Hollande actuellement dédicace Les leçons du pouvoir, publié aux éditions Stock le mois dernier. Qu'il se déplace pour le faire à l'espace culturel E.Leclerc de Plérin en rebute plus d'un, certains faisant un parallèle avec sa présidence « normale », d'autres discourant à propos de sa déchéance (certains parlent de « supermarchés » ).Pour Michel-Édouard Leclerc, ce n'est rien d'autre que l'expression d'un « parisianisme caricatural », comme il l'écrit sur son blog Il ajoute : « je rappellerais aux arbitres du bon goût qui éructent que E.Leclerc est le deuxième libraire de France (eh oui...), que près de 1.500 libraires professionnels travaillent passionnément dans nos 215 Espaces Culturels, que l'enseigne soutient chaque année plusieurs dizaines de festivals de grande réputation (y compris La Folle Journée de Nantes pour la musique classique), organise ses propres manifestations (le programme du Festival Culturissimo cette année est exceptionnel et mobilise 35 artistes dans 50 villes de province !) et qu'elle fait connaître chaque année de jeunes auteurs avec ses différents Prix Landerneau. »Avant de déplorer « l'élitisme », ce « ringardisme ». Et, il va de soi que, sur les réseaux, de nombreux avis se rangent à son côté. D'autres, se désolent de voir que cela-même puisse être une polémique...