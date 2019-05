François Weyergans, l'homme qui déroba le Goncourt à Houellebecq

Weyergans aura été tour à tour journaliste (pour les Cahiers du cinéma), réalisateur et écrivain. Face à lui, pour le prix Goncourt de 2005, on retrouvait un certain Michel Houellebecq, pour La possibilité d'une île, qui fut le malheureux candidat de cette année-là.



Il avait été également salué pour La Démence du boxeur du prix Renaudot en 1992, devenant le second auteur, après Philippe Hériat, à obtenir ces deux grandes récompenses.

« Le Secrétaire perpétuel et les membres de l’Académie française ont la tristesse de faire part de la disparition de leur confrère M. François Weyergans décédé le 27 mai 2019 à Paris », a indiqué la Coupole dans un communiqué relayé par l’AFP.Occupant le siège de Maurice Rheims, au fauteuil 32, l’hommage que Weyergans lui avait rendu n’avait à l’époque pas manqué d’émotion. Il avait même glissé une allusion et un petit mot à l’attention du pape du Nouveau roman, Alain Robbe-Grillet. « J’ai joué au ping-pong avec lui », se souvenait l’écrivain, lors de son discours inaugural.