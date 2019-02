Françoise Banat-Berger nommée aux archives de France

À droite sur la photo, Françoise Banat-Berger, en 2015 (Pierre-Yves Beaudouin, CC BY SA 4.0)

Sortie de crise pour les archives ?

Par cet arrêté, Françoise Banat-Berger, conservatrice générale du patrimoine, est nommée cheffe de service, adjointe au directeur général des patrimoines, chargée du service interministériel des archives de France (SIAF) au ministère de la Culture, pour une durée de trois ans.Pour rappel, le service interministériel des Archives de France (SIAF) est chargé de proposer au ministre de la Culture les choix stratégiques à opérer en matière d’archives, en s'appuyant sur les recommandations du Conseil supérieur des Archives (CSA) et du Comité interministériel des Archives de France (CIAF).Depuis 2014, François Banat-Berger dirige les Archives nationales.La situation du service interministériel des archives de France avait fait l'objet de plusieurs interrogations de députés, en juillet 2018, notamment, après l'inquiétude exprimée par plusieurs organisations d'archivistes.« Alors même que les Archives sont au cœur de l’actualité, entre débats et polémiques ; alors même que la ministre elle-même a souhaité une consultation riche d’enjeux pour notre profession ; alors même que les archives sont plus que jamais au centre des enjeux démocratiques et citoyens (RGPD, etc.)…, les Archives de France sont sans tête », indiquait ainsi l'Association des Archivistes de France.À l'Assemblée nationale, des députés socialistes et LREM s'étaient émus de la situation des archives de France, eux aussi, et de « la vacance du poste de directeur chargé des archives à la direction générale des patrimoines ».« Dès lors, la (sic) SIAF [service interministériel des archives de France] se trouve sans direction, ce qui ne peut que nuire à son rôle de “conseil, d'incitation, de réglementation, d'évaluation et de contrôle en ce qui concerne la collecte, le tri, le classement, la description, la conservation et la communication des archives publiques” », soulignait ainsi Frédérique Dumas (La République en Marche — Hauts-de-Seine).