Françoise Nyssen a repris la présidence du directoire d'Actes Sud

Dans un message adressé aux équipes, Françoise Nyssen indique qu’elle a repris ses fonctions le 15 décembre, à la présidence du directoire. Le conseil de surveillance du 11 février a ainsi pris acte de la démission du directoire de Bertrand Py et Alzira Martins.Pour les remplacer, sont ainsi nommées Anne Sylvie Bameule et Pauline Capitani. Enfin, Danielle Dastugue démissionnaire a été remplacée par Jean Paul Capitani à la présidence du conseil de surveillance.Bertrand Py, pour sa part, continuera de prendre en charge la direction éditoriale, tandis qu’Alzira Martins occupera le poste de secrétaire générale, pour Actes Sud, ainsi que la présidence du Rouergue.Enfin, Danielle Dastugue, ancienne directrice de la Maison du livre de Rodez et fondatrice des éditions du Rouergue, a été nommée conseillère spéciale de la présidence du directoire.