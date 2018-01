Françoise Nyssen annonce 10 milliards € pour le budget de la Culture

Francophonie, diversité culturelle, et lien social par la culture, voici la lettre de mission qu’Édouard Philippe avait confiée en août 2017 à Françoise Nyssen. Au cours de ses vœux à la presse, cette dernière a confirmé que le budget de la Culture serait de 10 milliards € pour l’année 2018. Une hausse de 24 millions €.





Avec 5 millions € consacrés au Pass Culture qui sera offert aux jeunes de 18 ans, pour l’achat de biens culturels, l’accès à la culture disposera de 200 millions € alloués. Concernant la cohésion sociale et le dynamisme économique des territoires, le budget est se monte à 860 millions €. L’Europe, la francophonie et l’action internationale bénéficieront quant à eux de 9 millions €.

Pour le soutien de la création, 779 millions € sont prévus et 724 millions pour les secteurs du cinéma, l’audiovisuel et les jeux vidéo.

Selon la ministre, les deux priorités seront « la pratique artistique et le développement du goût de la lecture ». Et de rappeler la mission confiée à Érik Orsenna sur l’ouverture des bibliothèques. À ce titre, un débat national sera présenté au printemps 2018 – la présentation du rapport avait été annulée en urgence, alors qu’il devait être communiqué en décembre dernier.

Livre et industries culturelles disposeront de 271 millions €, soit un coup de rabot de 2,1 % – 276 millions € étaient alloués en 2017. Pour autant, dans le cadre de la démocratisation culturelle et de l’accès à la lecture, la ministre annonce l’amplification des dispositifs Premières Pages et Des livres à soi, le développement des conventions territoires lecture avec les collectivités locales. Pour ce faire, 18 millions € seront disponibles.

« Ce budget 2018 est un budget de transformation. La politique culturelle a besoin d’un nouvel élan. Nous allons l’impulser, dès cette année », assure la ministre de la Culture. L’ensemble des données est à retrouver dans le document ci-après.