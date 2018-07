Françoise Nyssen reconnaît un conflit d'intérêts avec le secteur du livre

Vincent Montagne, président du Syndicat national de l’édition, avait-il pressenti l’affaire ? Publié au Journal officiel, le décret 2018-591 va faire beaucoup de bruit. En effet, par ce dernier, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, affirme être en conflit d’intérêts vis-à-vis du secteur de l’édition.



ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Lors d’un passage sur France Inter, Vincent Montagne en appelait à l’arbitrage du Premier ministre sur les questions de sécurité sociale qui touchent les auteurs. Fulgurance législative ?

Depuis ce 8 juillet, la ministre de la Culture, en application du décret du 16 janvier 2014, vient d’avertir le Premier ministre qu’elle se trouvait « en situation de conflit d’intérêts ». De la sorte, elle a listé « des questions pour lesquelles [elle] estime ne pas devoir exercer ses attributions ».

Désormais, Françoise Nyssen s’abstiendra de « donner des instructions aux administrations placées sous son autorité ou dont il dispose ».



Ainsi, la ministre de la Culture ne connaît pas des actes de toute nature relatifs :

1. À la société « Actes Sud » ;

2. À l’exercice de la tutelle du Centre national du livre ;

3. À la régulation économique du secteur de l’édition littéraire. (voir ici)

Pour ce qui est des instructions du CNL et du secteur du livre dans son ensemble, les instructions et dossiers passeront donc désormais dans les mains du Premier ministre, Edouard Philippe.

Poussons la réflexion un peu plus loin : Françoise Nyssen, grande patronne du groupe Actes Sud avant de prendre son poste de ministre de la Culture, avait renoncé à ses fonctions de présidente du directoire d’Actes Sud. Il aura fallu plus d’un an pour que la situation se régularise.

De son côté, et dans une moindre mesure, Edouard Philippe est auteur de plusieurs ouvrages, dont l’un, Dans l’ombre (paru en 2011, coécrit avec Gilles Boyer), sera adapté au cinéma par Guillaume Galienne. Le Premier ministre est-il détaché de tout intérêt vis-à-vis de l’édition ?

Plus sérieusement, d’autres questions se posent : le texte du Journal officiel évoque « l’édition littéraire », est-ce à dire que l’édition scolaire serait toujours sous la tutelle de la ministre ? Quant au secteur de la librairie, très lié au Centre national du livre, sera-t-il également hors du champ d’action de la ministre ? De même pour les bibliothèques, qui relèvent également de l’économie du livre...

Et, fin du fin, la réforme du statut des auteurs, qui touche de près à la régulation du secteur, verra-t-elle le Premier ministre intervenir ? Nous avons posé les questions à la rue de Valois et attendons de plus amples informations. Car, à se fier à la rédaction du décret, tout le secteur de l’édition reviendrait donc à Edouard Philippe.