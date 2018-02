Françoise Nyssen travaille à l'égalité hommes-femmes dans la culture

Le président Emmanuel Macron en a fait un des sujets principaux de son mandat, et de nombreux ministères y sont associés : l'égalité hommes-femmes a fait l'objet d'un comité ministériel le 7 février dernier. Au cours de ce dernier, la ministre de la Culture Françoise Nyssen a présenté différentes mesures pour concrétiser cette égalité dans le domaine de la culture, avec des résultats attendus dès 2022.

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



En matière d'égalité hommes-femmes, l'État se doit d'être exemplaire, et le ministère de la Culture également. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Françoise Nyssen au cours de ce comité ministériel : « Le secteur culturel a un devoir d’avant-garde, […] il doit donner l’exemple. Ce ministère le fera : à son niveau, à travers ses établissements et toutes les structures qu’il soutient », a indiqué la ministre dans son discours.

Françoise Nyssen a rappelé différents chiffres, relatifs aux agréments accordés par les différentes commissions de l'État, ou encore aux prix décernés ou aux directions d'établissements et de théâtre confiées à des femmes : dans de nombreux domaines, l'égalité hommes-femmes est loin d'être atteinte.

La question des rémunérations fait partie des plus urgentes et des plus importantes, pour la reconnaissance des femmes et de leur place dans la société : « Les femmes gagnent en moyenne 10 % de moins que les hommes au sein de ce ministère, et près de 20 % moins dans les entreprises culturelles », a rappelé la ministre.

Les mesures présentées par Françoise Nyssen portent l'effort sur le ministère et les services de l'État, bien sûr, mais aussi sur les programmations, les nominations et les jurys de sélection des écoles du ministère de la Culture. Les résultats pourraient être attendus dès 2022, a affirmé la ministre.