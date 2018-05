Françoise Rossinot intégrera l'Académie Goncourt à l'automne

Hier, Bernard Pivot, président de l’Académie Goncourt, a annoncé le nom de celle qui prendra la suite de Marie Dabadie. Ainsi, c’est Françoise Rossinot qui entrera à l’Académie Goncourt en tant que déléguée générale. Elle prendra ses fonctions dès le 1er octobre prochain après avoir porté la quarantième édition du festival « Livre sur la Place » dont elle est la commissaire générale.









Françoise Rossinot rejoint les bancs de l’académie Goncourt à 64 ans. Après avoir démarré sa carrière en tant que journaliste à l’Est Républicain en 1978, elle devient rapidement une figure incontournable du monde de la littérature et de l’édition. Elle a été choisie à l’unanimité par les membres de l’académie.



Merci aux Académiciens Goncourt et particulièrement à @bernardpivot1 pour leur confiance qui me touche infiniment. Dès le 1er octobre, je m'investirai pour l'Académie, pour eux, avec bonheur et enthousiasme ! @Passouline @EESchmitt — Rossinot Francoise (@Fcr54), 24 mai 2018



« C’est la plus belle image de l’esprit français, de la littérature et de son rayonnement, avec une présence dans 11 pays dans le monde, c’est un honneur et un bonheur pour moi, fille de libraire. Je suis très émue, et je vais tâcher d’en être digne », explique Françoise Rossinot.