Frank Miller et Tom Wheeler revisitent la légende du Roi Arthur

Le dessinateur de bandes dessinées Frank Miller et l'écrivain et producteur Tom Wheeler ont travaillé à une réécriture de la légende du Roi Arthur, pour une version moderne destinée aux jeunes adultes, intitulée Cursed. Le roman illustré fera également l'objet d'une adaptation en série, avec 10 épisodes produits et diffusés par Netflix.

Difficile de rêver meilleure promotion pour un livre : la série Netflix Cursed sera directement adaptée du livre de Frank Miller et Tom Wheeler, avec les deux auteurs aux postes de scénaristes. C'est tout simplement la première fois qu'un duo d'auteurs signera un livre et, en même temps, une série qui en est adaptée. Ainsi, certains personnages et événements pourront être plus ou moins explorés sur un format.

Cursed revisitera la légende de la Dame du Lac, aussi connue sous les noms de Viviane, Niniane, Nyneve ou Nimue. C'est ce dernier qu'ont choisi Miller et Wheeler pour leur héroïne, qui remet l'épée Excalibur au Roi Arthur.

L'ouvrage, écrit par Wheeler et illustré par Miller, sera publié à l'automne 2019. On pourra d'ailleurs profiter de la Comic Con de Paris où Frank Miller viendra, pour avoir plus d'informations...

« J'ai toujours été fasciné par le récit mythologique d'Arthur — et par Nimue en particulier. Il peut être interprété de plusieurs façons — d'une charmante histoire d'enfants, comme pour Merlin l'Enchanteur, à une interprétation terrifiante comme Excalibur », a souligné Frank Miller à propos de ce projet.

via Deadline