Frank Miller visé par une plainte pour diffamation

Photographie : Jim Lee et Frank Miller, en 2018 (Daniel Benavides, CC BY 2.0)

Un procès à 25 millions $ attend Frank Miller, cité dans une plainte du producteur Stephen L’Heureux pour diffamation déposée auprès d'une cour de Los Angeles. L'Heureux affirme que le créateur de Sin City et le producteur Silenn Thomas, lequel participe à Cursed, adaptation Netflix d'une œuvre de Miller , ont empêché l'aboutissement de certains projets.Stephen L’Heureux possédait en effet les droits d'adaptation de Sin City et de Hard Boiled, deux œuvres de Frank Miller : s'il a pu produire Sin City : J'ai tué pour elle, les autres projets de films, pour la télévision et le cinéma, seraient tombés à l'eau du fait de Miller et Thomas.« Les accusés, individuellement, collectivement et par l'intermédiaire de leurs représentants, se sont engagés dans une campagne systématique pour diffamer L'Heureux, pour nuire à sa réputation et pour interférer délibérément et à tort avec ses droits contractuels et ses gains économiques potentiels liés à la production de projets dérivés de Sin City et de Hard Boiled », affirme la plainte.Stephen L’Heureux aurait été visé par des « déclarations fausses, trompeuses et diffamatoires » faites par les deux accusés à différentes personnalités du monde du cinéma, dont Michael De Luca, producteur à la MGM, et les réalisateurs Louis Leterrier et Zack Snyder.Il faut tout de même rappeler que Miller était intervenu comme coréalisateur des deux films (le second ayant été une calamité) et pour la suite, en tant que producteur avec Stephen L’Heureux, pour une série télé.Résultat, selon la plainte : les projets de série télévisée Sin City et de film adapté de Hard Boiled n'ont pas vu le jour, et Miller mène désormais ses projets d'adaptations audiovisuelles avec Silenn Thomas, PDG de Frank Miller Inc..« Les faits rapportés par M. L'Heureux dans sa plainte sont sans fondements, et nous allons répondre de manière ferme à cette procédure », a indiqué l'avocat de Miller, Allen B. Grodsky, du cabinet Grodsky, Olecki & Puritsky LLP, à Deadline