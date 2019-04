Frédéric Mitterrand devient directeur éditorial de Christian Bourgois Éditeur

(Richard Ying, CC BY-NC-SA 2.0)

« Madame Dominique Bourgois, président et éditeur, quitte ses fonctions à compter de ce jour », indique un communiqué de presse envoyé par la maison d'édition Christian Bourgois. « La société Christian Bourgois Éditeur rend hommage à Madame Dominique Bourgois et ses équipes, qui ont poursuivi le travail de Monsieur Christian Bourgois », poursuit le message.Frédéric Mitterrand, frère d'Olivier Mitterrand, est nommé directeur éditorial de la maison Christian Bourgois, et la maison certifie qu'il veillera « à préserver et développer le catalogue de la maison ».Veuve de Christian Bourgois, Dominique Bourgois avait repris les rênes de la maison d'édition après la mort de son mari, en fin d'année 2007. Son départ marque le début d'une nouvelle ère pour la maison, sous le contrôle du fonds d'investissement de la famille Mitterrand. En janvier dernier, l'ex-présidente de la maison et Olivier Mitterrand évoquaient tous deux « un partenariat stratégique à long terme » après la prise de capital, dont les détails n'étaient pas connus.Fondées en 1966, les éditions Christian Bourgois sont spécialisées en littérature étrangère et ont dans leur catalogue des titres de J.R.R. Tolkien, Virginia Woolf, Toni Morrison ou encore Peter Handke. La maison, un temps liée au groupe Presses de la Cité, est indépendante depuis 1992.Frédéric Mitterrand, qui fut ministre de la Culture entre 2009 et 2012, dans le gouvernement Fillon et sous la présidence de Nicolas Sarkozy, a signé plusieurs livres, dont la grande majorité est publiée par les éditions Robert Laffont.