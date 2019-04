Frédéric Mitterrand élu à l’Académie des beaux-arts

L'élection sera soumise dans les prochains jours à l’approbation du Président de la République, protecteur de l’Académie des beaux-arts. Frédéric Mitterrand rejoindra la section des créations artistiques dans le cinéma et l’audiovisuel, actuellement composée de cinq membres : Roman Polanski, Régis Wargnier, Jean-Jacques Annaud, Jacques Perrin et Coline Serreau.L’Académie des beaux-arts est l’une des cinq académies composant l’Institut de France. Forte de 63 membres répartis dans 9 sections artistiques, elle s’attache à promouvoir et encourager la création artistique dans toutes ses expressions et veille à la défense du patrimoine culturel français. Elle poursuit ses missions de soutien à la création par les nombreux prix qu’elle décerne chaque année, une politique active de partenariats avec des institutions culturelles ainsi que ses activités de conseil des pouvoirs publics.Afin de mener à bien ces missions, l’Académie des beaux — arts gère son patrimoine constitué de dons et legs, parmi lesquels d’importantes fondations culturelles telles que la Fondation Paul Marmottan (musée Marmottan Monet à Paris et Bibliothèque Marmottan à Boulogne-Billancourt), la Fondation Claude Monet à Giverny, la Villa Ephrussi de Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat, la Fondation Jean et Simone Lurçat à Paris et la Fondation Dufraine à Chars.Frédéric Mitterrand est né le 21 août 1947 à Paris. Après un doctorat d’histoire et géographie, il intègre l’Institut d’Études Politiques (IEP) de Paris, puis exerce pendant trois années, de 1968 à 1971, le métier de Professeur d’économie, d’histoire et de géographie.Cinéphile passionné, Frédéric Mitterrand entame ensuite une carrière de gérant de salles de cinéma. Il dirige de 1971 à 1986 les salles de cinéma d’Art et Essai Olympic Palace, Entrepôt et Olympic-Entrepôt. Au début des années 1980, il se lance dans une nouvelle carrière de producteur, réalisateur et animateur d’émissions de télévision. De 1997 à 2006, il anime également une émission littéraire sur Europe 1 et, de 2002 à 2006, l’émission d’entretiens Ça me dit sur France Culture.De 2003 à 2005, Frédéric Mitterrand occupe également le poste de directeur général délégué chargé de la programmation sur la chaîne TV5. Directeur de l’Académie de France à Rome de 2008 à 2009, il est nommé en juin 2009 ministre de la Culture et de la Communication, fonction qu’il exerce jusqu’à mai 2012.Cinéaste, Frédéric Mitterrand a réalisé les longs métrages suivants : Lettres d’amour en Somalie (1981), Les Lumières de Lausanne (1982), Paris vu par, vingt ans après (1984), Madame Butterfly (1995). Durant sa carrière, il a réalisé de nombreux documentaires historiques ou consacrés aux grands destins du XXe siècle : Les aigles foudroyés (1997), Un printemps 1956 ou encore Jean d’Ormesson, une vie ne suffit pas.