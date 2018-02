Frédéric Vitoux, président de la commission d'enrichissement de la langue française

La Commission d'enrichissement de la langue française et ses membres, tous bénévoles, s'engagent pour faire en sorte que la langue française s'adapte et puisse exprimer la réalité mouvante. Termes technologiques et techniques, ou tout simplement anglicismes à franciser, la commission fournit un travail constant pour ne pas laisser la langue française sans moyens.





(Jorge Láscar, CC BY 2.0)





L'arrêté du 13 février 2018 fait de Frédéric Vitoux, de l'Académie française, le président de la commission d'enrichissement de la langue française : nommé en février 2016, il voit donc son mandat renouvelé. Quinze membres sont rassemblés sous sa présidence, dont le Délégué général à la langue française et aux langues de France, le Secrétaire perpétuel de l'Académie française, un des Secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences, le président de l'Association française de normalisation et des personnalités nommées par différents ministères.

Frédéric Vitoux, né en 1944, romancier et critique littéraire, passa notamment par les rédactions du Quotidien de Paris et du Nouvel Observateur, et fut conseiller littéraire ou membre du comité de lecture des éditions Stock, puis Calmann-Lévy.



Il a été élu à l’Académie française le 13 décembre 2001, au fauteuil 15, succédant à Jacques Laurent, et a été reçu par Michel Déon.