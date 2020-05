Frontières fermées : un guide gratuit pour voyager sans partir loin

illustration Claude Monet, Soleil couchant sur la seine à Lavacourt, effet d'hiver

« C’est certain, avec la fermeture des frontières, le Grand Paris ne battra pas son record de fréquentation touristique établi l’an dernier avec 50 millions de visiteurs. Alors si cette année les touristes du Grand Paris c’était vous, les Grand-Parisiens », interroge l’éditeur.« Une étude menée en 2013 par le Comité régional du tourisme Paris–Île-de-France montre en effet que vous êtes 53 % à estimer mal connaître les sites touristiques et de loisirs de la région. L’occasion donc de partir explorer l’une des destinations les plus convoitées au monde tout en s’essayant au tourisme de proximité. »« Circuler dans un rayon de 100 km » reste le mot d’ordre à la veille de ce week-end prolongé. À plus long terme, « micro-tourisme », « ultra-local », « slow tourisme » semblent devenir les nouvelles tendances de cet été 2020.Dans ce contexte particulier, Enlarge Your Paris et les Magasins généraux, proposent une édition spéciale et digitale du Guide des Grands Parisiens disponible gratuitement pour « voyager sans partir loin ». À télécharger ici Dans ce guide digital d’une quarantaine de pages, extrait de la première édition du guide, les auteurs ont minutieusement sélectionné 57 adresses qui méritent d’être découvertes et parcourues par tous les Grands Parisiens en quête de tourisme de proximité.Par exemple le parc naturel de la Haute vallée de Chevreuse et ses paysages verdoyants qui s’étendent sur six fois Paris, le canal de l’Ourcq et sa véloroute parmi les plus longues du monde, le street art à Vitry ou encore le parc Valbon plus grand que Central Park.Guide des grands parisiens — Magasins généraux — 9782956302841 – 19 €