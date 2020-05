Furet du Nord-Decitre : reprise des 31 librairies, “Comme c’est bon de vous revoir”

Decitre Chambery



« Chacun doit pouvoir reprendre son poste, ses responsabilités, son environnement, son équipe avec la plus grande sérénité », indique le PDG Pierre Coursières. Or, pour que la relation post-confinement soit la meilleure, les établissements ont sollicité quelque 20.000 lecteurs, pour mesurer attentes et besoins, dans ce retour.Les mesures sanitaires et les organisations humaines sont adaptées pour chaque site (service/magasin) et pour chaque étape du parcours client (accueil, ascenseur, caisse) soutenue par une information spécifique aux différentes situations. Un livret de consignes a également été distribué à tous les collaborateurs.Une perspective d’humilité et de patience, ainsi que le déclarait le PDG dans notre émission, Les mots en boîte Côté matériel, les salariés sont pourvus de 5 masques individuels, dès le premier jour de travail (des modèles lavables 20 fois et qui seront remplacés).De la solution hydro alcoolique est disponible sur tous les postes de travail et lieux stratégiques (entrée du magasin, caisses, locaux sociaux, zone de livraison, accueil...), tout comme de la solution désinfectante et essuie-tout pour le nettoyage du mobilier régulièrement.Inconfortables, certes, mais nécessaires, les plexis ont été installés aux caisses, points-conseils et espaces de retrait. Un balisage au sol accompagne l’ensemble, dans le respect des distances de sécurité. Et Furet/Decitre d’assurer qu’un budget de plusieurs dizaines de milliers d’euros a été engagé pour la sécurité des salariés et des clients.Reste aussi l’évolution des usages : le click & collect, qui se poursuit, ainsi que la livraison à domicile. Et pour la suite, des animations sur les réseaux sont prévues, avec un premier rendez-vous le 19 mai, en live : Tatiana de Rosnay inaugurera la série de rencontres dématérialisées…