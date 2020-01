Gabriel Matzneff : “Gallimard a raison, cela calmera les excités”

Mardi 7 janvier, les éditions Gallimard ont annoncé la fin de la commercialisation des journaux de Gabriel Matzneff. Une décision qui fait suite à la sortie du livre de Vanessa Springora, Le Consentement, dans lequel elle raconte avoir vécu une relation sous l’emprise de l’écrivain, à l’époque quinquagénaire, alors qu’elle n’avait que 13 ans. L’auteur, qui fait depuis peu l’objet d’une enquête pour viols sur mineur, s'est exprimé sur le choix de la maison.





Gabriel Matzneff - crédit INA





Alors que le ministre de la Culture, Franck Riester, a laissé entendre que l’auteur se verrait bientôt privé de son allocation annuelle versée par le Centre national du livre et destitué de ses médailles, les éditions Gallimard ont



« La décision d’Antoine Gallimard de suspendre la vente des volumes publiés de mon journal intime ? Je pense qu’il a raison, cela calmera les excités » a déclaré l’auteur, aujourd’hui âgé de 83 ans. « [Ils] auront ainsi le temps de lire mes essais, par exemple Le Taureau de Phalaris et La Diététique de lord Byron, ou un roman tel que Les Lèvres menteuses publiés en poche dans la collection Folio pour deux d’entre eux, dans La Petite Vermillon pour le troisième. »

Alors que le ministre de la Culture, Franck Riester, a laissé entendre que l’auteur se verrait bientôt privé de son allocation annuelle versée par le Centre national du livre et destitué de ses médailles, les éditions Gallimard ont sonné la fin de la commercialisation de son journal. Dans une lettre adressée à BMFTV , et rendue publique par le média, Gabriel Matzneff se confie.« La décision d’Antoine Gallimard de suspendre la vente des volumes publiés de mon journal intime ? Je pense qu’il a raison, cela calmera les excités » a déclaré l’auteur, aujourd’hui âgé de 83 ans. « [Ils] auront ainsi le temps de lire mes essais, par exemple Le Taureau de Phalaris et La Diététique de lord Byron, ou un roman tel que Les Lèvres menteuses publiés en poche dans la collection Folio pour deux d’entre eux, dans La Petite Vermillon pour le troisième. »

Rien vu, rien entendu



Gabriel Matzneff en profite pour revenir sur la déferlante de l’affaire qui ne faiblit pas depuis la publication du livre de Springora. Il stipule s’être retiré dans sa tour d’ivoire « loin de Paris », se disant « trop faible, trop démoralisé pour avoir la force de répondre à [des] questions ».



« D’ailleurs, j’ai le sentiment que, quoi que je dise ou écrive aujourd’hui, cela se retournerait contre moi », souligne-t-il avant de revenir sur la première lettre adressée à Vanessa Spingora,



L’auteur rejette aujourd’hui la faute sur l’évolution des mœurs et sur notre société contemporaine tachée de « la vague de néo-puritanisme arrivée des États-Unis ». « S’ils étaient publiés aujourd’hui [ses livres, NdR], feraient scandale ; mais je trouve idiot, extravagant, que l’on me fasse en 2020 grief de livres publiés il y a plus de trente ans, voire il y a plus de quarante ans (Les Moins de seize ans est paru en… 1974 !) ! »



Il n'empêche que les faits reprochés relèvent de la pédophilie, qui était déjà condamnée à la parution des ouvrages en question. On ne peut s'empêcher de regarder avec consternation la nonchalance des réponses qu'apporte l'écrivain.

Gabriel Matzneff en profite pour revenir sur la déferlante de l’affaire qui ne faiblit pas depuis la publication du livre de Springora. Il stipule s’être retiré dans sa tour d’ivoire « loin de Paris », se disant « trop faible, trop démoralisé pour avoir la force de répondre à [des] questions ».« D’ailleurs, j’ai le sentiment que, quoi que je dise ou écrive aujourd’hui, cela se retournerait contre moi », souligne-t-il avant de revenir sur la première lettre adressée à Vanessa Spingora, publiée par L’Express la semaine dernière. Un texte qu’il dit avoir écrit avec « le sang du cœur ». « Mon texte a été largement lu, diffusé, mais, me disent mes amis qui suivent ça de près (moi, je ne lis rien, je n’entends rien), les attaques n’ont pas cessé pour autant. »L’auteur rejette aujourd’hui la faute sur l’évolution des mœurs et sur notre société contemporaine tachée de « la vague de néo-puritanisme arrivée des États-Unis ». « S’ils étaient publiés aujourd’hui [ses livres, NdR], feraient scandale ; mais je trouve idiot, extravagant, que l’on me fasse en 2020 grief de livres publiés il y a plus de trente ans, voire il y a plus de quarante ans (Les Moins de seize ans est paru en… 1974 !) ! »Il n'empêche que les faits reprochés relèvent de la pédophilie, qui était déjà condamnée à la parution des ouvrages en question. On ne peut s'empêcher de regarder avec consternation la nonchalance des réponses qu'apporte l'écrivain.

La faute au temps



Il souligne par ailleurs qu’il s’agit « de livres qui, lors de leur publication, furent reçus avec faveur, parfois avec enthousiasme, par la presse française, belge, suisse ; qui sont régulièrement réédités ; qui, depuis plus de trente ans, voire plus de quarante ans, se trouvent sur les rayons des libraires et sur ceux des bibliothèques ».



Récompensé par plusieurs prix, dont le prix Renaudot essai en 2013 et le prix Cazes en 2015, Gabriel Matzneff a également été fait Chevalier de l’ordre national du Mérite en 1998 et Officier des Arts et des Lettres en 1995 par Jacques Toubon. Une décision que l’ancien ministre de la Culture regrette aujourd’hui. « Il est clair que je n’aurais pas dû remettre cette décoration dans cette circonstance » a-t-il



Quant à ses « galipettes coupables post-soixante-huitardes », l’auteur incrimine les usages d’une époque libératrice. « Oui, sans doute étions-nous inconscients, nous avons été nombreux à nous laisser enivrer par l’air de liberté, le parfum libertaire de cette époque insouciante qui dura une quinzaine d’année. »

Il souligne par ailleurs qu’il s’agit « de livres qui, lors de leur publication, furent reçus avec faveur, parfois avec enthousiasme, par la presse française, belge, suisse ; qui sont régulièrement réédités ; qui, depuis plus de trente ans, voire plus de quarante ans, se trouvent sur les rayons des libraires et sur ceux des bibliothèques ».Récompensé par plusieurs prix, dont le prix Renaudot essai en 2013 et le prix Cazes en 2015, Gabriel Matzneff a également été fait Chevalier de l’ordre national du Mérite en 1998 et Officier des Arts et des Lettres en 1995 par Jacques Toubon. Une décision que l’ancien ministre de la Culture regrette aujourd’hui. « Il est clair que je n’aurais pas dû remettre cette décoration dans cette circonstance » a-t-il déclaré à Quotidien Quant à ses « galipettes coupables post-soixante-huitardes », l’auteur incrimine les usages d’une époque libératrice. « Oui, sans doute étions-nous inconscients, nous avons été nombreux à nous laisser enivrer par l’air de liberté, le parfum libertaire de cette époque insouciante qui dura une quinzaine d’année. »



Pointant ce temps où « du désir amoureux à l’usage des drogues [...] des centaines de milliers de Français ont cru pouvoir s’affranchir des règles de la Société bourgeoise ».



« Seule l’intention de me nuire peut justifier que l’on sorte comme ça, comme un lapin d’un chapeau de magicien, des phrases qui dorment depuis des décennies dans ceux de mes livres écrits à l’époque où j’avais, comme des centaines de milliers de Français et de Françaises de ma génération et de la suivante, une vie que les moralistes s’accordent à juger dissolue », conclut ainsi l’auteur.