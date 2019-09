Gale, filiale de Cengage, fait état d'une fuite de données

Cengage Learning, la maison-mère de Gale (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Directement sur son site, l'éditeur Gale, spécialisé dans la publication et la mise à disposition de contenus pédagogiques, fait état de cette fuite de données, qui a « permis l'accès à certains noms et adresses mail d'individus ». Un site web mis en ligne par la maison d'édition, et présentant des failles, a été exploité pour soutirer ces informations, qui n'ont pas de caractère sensible, promet Gale.Pas de données financières ou de numéros de sécurité sociale, garantit l'éditeur, qui assure avoir réagi rapidement en ayant recours au service d'une société spécialisée dans la cybersécurité, Optiv.« Nous restons impliqués pour protéger la confidentialité et la sécurité des informations qui nous sont confiées et nous continuons à mettre en œuvre des mesures supplémentaires pour éviter de futurs incidents. Ces mesures comprennent la mise à jour continue de nos protocoles de sécurité et l'amélioration de la formation de nos employés sur les meilleures pratiques à mettre en œuvre », indique encore l'éditeur.Les précautions que prend Gale avec sa clientèle ne s'expliquent pas uniquement par un service après-vente : récemment, un autre éditeur de ressources pédagogiques et contenus scolaires s'est retrouvé visé par une attaque informatique.Cet éditeur, qui n'est autre que le groupe Pearson, avait vu les données de millions de comptes utilisateurs, incluant les noms, prénoms, adresses mail et dates de naissance dérobés à l'aide d'une faille de sécurité dur l'une de ses plateformes. Le groupe avait mis un peu de temps à réagir et à informer ses clients, et se retrouve aujourd'hui avec la menace d'un procès , intenté pour défaut de protection des données qui lui étaient confiées...Avec la dématérialisation des contenus, les éditeurs scolaires, notamment aux États-Unis où ce marché est en plein développement, sont particulièrement exposés à ce type d'attaques. Et le seront encore plus à l'avenir...