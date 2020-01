Gallimard cesse la commercialisation des journaux de Gabriel Matzneff

Alors que l’affaire Matzneff a depuis peu pris une tournure judiciaire avec l’ouverture d’une enquête préliminaire pour « viols commis sur mineur », le ministre de la Culture a laissé entendre que l’allocation de Centre national du livre dont bénéficie l’auteur depuis 2002 lui sera retirée et l’attribution de ces deux médailles d’officier réévaluée. Les Éditions Gallimard ont également sonné la fin de la commercialisation de ses journaux intimes.





« Un contrôle plus resserré » pour un système toujours aussi flou Le 29 décembre dernier, le ministre de la Culture annonçait déjà sa volonté de couper l’aide financière publique dont bénéficie Gabriel Matzneff depuis plus de 17 ans. « Le CNL verse à certains écrivains une allocation pour compenser les difficultés financières liées au grand âge ou à la maladie », avait-il indiqué dans un message posté sur les réseaux.« Gabriel Matzneff en est bénéficiaire. J’ai demandé au CNL de me fournir toutes les précisions sur cette situation. Je prendrai mes responsabilités. »Chose à moitié faite aujourd'hui puisque Franck Riester vient d'annoncer que l'attribution des deux médailles d’officier des Arts et des Lettres (en 1995) et de Chevalier de l’ordre national du Mérite (en 1998) à Gabriel Matzneff sera reconsidérée. Le ministre de la Culture s’est également penché un peu plus sur l’allocation du Centre national du livre dont bénéficie l’auteur depuis 2002. Dans une récente lettre adressée au président du CNL, Vincent Monadé, Franck Riester a affirmé sa volonté de mettre en place une commission qui déterminerait la reconduction annuelle de l’allocation du CNL, et ce, « dès cette année ». (via Le Point).



« Dans l'hypothèse où monsieur Gabriel Matzneff viendrait à demander le renouvellement de l'allocation dont il a bénéficié en 2019, son dossier sera comme tous les autres candidats, revu et analysé par cette commission (...) l'ensemble des faits rapportés me porte toutefois à considérer que cette allocation n'est pas justifiée et n'aurait pas dû perdurer », a indiqué le ministre.



Pour rappel, l'aide est accordée à des auteurs de plus de 65 ans ayant de faibles revenus. Selon le CNL, 15 écrivains âgés de 72 à 96 ans en bénéficient à ce jour. Si l’allocation a été supprimée depuis 2013 sur demande expresse de la Cour des comptes, « ceux qui y sont y demeurent jusqu’à leur décès », nous indiquait un ancien du Centre, avec des sommes attribuées de 3000 € à 24.000 €.